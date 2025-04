左翔太郎、鳴海荘吉、大道克己の映像作品内の台詞や BGMなどを実装！プレミアムバンダイ「CSMロストドライバーver.2」「CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG」

「プレミアムバンダイ」では、大人の為の変身ベルト「CSMロストドライバーver.2」、「CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG」の予約受付を2025年4月28日(月)より開始。

プレミアムバンダイ「CSMロストドライバーver.2」「CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG」

・商品名 :CSMロストドライバーver.2

・価格 :39,600円(税込/送料・手数料別途)

・セット内容:ロストドライバー一式…1

マキシマムスロット…1

ガイアメモリ…4種各1

・商品サイズ:ロストドライバー…H約136mm×W約167mm×D約57mm

(胴回り約75cm〜95cm)

マキシマムスロット…H約91mm×W約55mm×D約36mm

ガイアメモリ…各H約104mm×W約32mm×D約17mm

・商品素材 :ロストドライバー…ABS・PC・PVC・ポリエステル

マキシマムスロット…ABS・PC・ポリエステル

ガイアメモリ…ABS・PC

・予約期間 :2025年4月28日(月)16時〜2025年6月30日(月)23時予定

・商品お届け:2025年10月予定

・商品名 :CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG

・価格 :14,850円(税込/送料・手数料別途)

・セット内容:ガイアメモリ…6種※各1

※アクセルメモリ(T2)、バードメモリ(T2)、サイクロンメモリ(T2)、

ダミーメモリ(T2)、ファングメモリ(T2)、ジーンメモリ(T2)

・商品サイズ:ガイアメモリ…各H約104mm×W約32mm×D約17mm

・商品素材 :ガイアメモリ…ABS・PC

・予約期間 :2025年4月28日(月)16時〜2025年8月31日(日)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

<共通項目>

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、大人の為の変身ベルト「CSMロストドライバーver.2」、「CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG」の予約受付を2025年4月28日(月)16時に開始します。

(発売元:株式会社バンダイ)

CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG

■商品特長

『仮面ライダーW』より、変身ベルト「ロストドライバー」と4本の「ガイアメモリ」を、最新の機能を搭載してリメイクした「CSMロストドライバーver.2」として商品化します。

また映画『仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ』に、次世代のガイアメモリとして登場した「T2ガイアメモリ」から6本を「CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG」として商品化します。

●CSMロストドライバーver.2

「CSMロストドライバーver.2」は、過去商品から大幅なアップデートを施し、数々の新機能を搭載して商品化します。

ロストドライバー本体に、新たに電子ギミックを搭載し、左翔太郎(演:桐山漣 氏)、鳴海荘吉(演:吉川晃司 氏)、大道克己(演:松岡充 氏)の「映像作品内の台詞音声」を収録。

劇中の印象的な台詞や必殺技の掛け声が楽しめます。

搭載されたモード切り替えスイッチにより、「左翔太郎モード」「鳴海荘吉モード」「大道克己モード」の3モードを選択可能。

モードにより、ロストドライバーから発動する台詞・効果音・BGMが変化します。

BGMは「運命のジョーカー」「スカル変身」「Eの力」など印象的な楽曲を収録。

そのほかにも「ベルト装着音」、「メモリブレイク音」、「エターナルレッドフレア不調音」など、劇中を彷彿とさせる各種効果音を収録しています。

ダブルドライバー同様、ドライバー本体から発動する変身待機音も、通常のもののほかに「AtoZ版変身待機音」「AtoZ(ディレクターズカット版)変身待機音」が、大道克己モードで選択可能となっています。

セットには、「スカルメモリ」「ジョーカーメモリ(T2)」「エターナルメモリ(T2)」「エターナルメモリ」の4本のガイアメモリが付属。

ver.2規格として、ドライバーとの相互通信機能を搭載しています。

通信機能の存在により、ロストドライバー本体で一定の操作を行うことで多様な劇中再現変身が発動可能。

付属の各ガイアメモリでの劇中再現変身はもちろん、別売りの「CSMダブルドライバーver.2」(2025年2月発売)に付属する「ジョーカーメモリ」とも連動し、「49話版変身」や「仮面ライダー大戦版変身」が発動可能です。

その他にも、ver.2規格のドライバーとver.2規格のガイアメモリはすべて相互認識が可能。

「CSMダブルドライバーver.2」に付属するガイアメモリを使用して本商品での変身遊びが可能なことに加え、一部のガイアメモリでは隠された台詞音声が解放されます。

反対に、本商品付属のガイアメモリを「CSMダブルドライバーver.2」で使用することも可能。

ドライバーの左右スロットを認識し、変身音のタイミングが変化します。

劇中登場のライダー/フォームを超えた、自由な組み合わせで玩具オリジナルの変身遊びが可能です。

※桐山漣 氏の「漣」は「さんずい+連」が正しい表記となります。

●CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG

「T2ガイアメモリCSM化計画」の第一弾として、AからGまでのT2ガイアメモリのうち6本を、「CSM T2ガイアメモリver.2 AtoG」として商品化します。

各ガイアメモリはver.2規格として、別売りのver.2規格のドライバーとの相互通信機能を搭載しています。

※「E」にあたる「エターナルメモリ(T2)」は別売りの「CSMロストドライバーver.2」のセット内容に含まれるため、本商品には付属しません。

本商品には、「アクセルメモリ(T2)」「バードメモリ(T2)」「サイクロンメモリ(T2)」「ダミーメモリ(T2)」「ファングメモリ(T2)」「ジーンメモリ(T2)」を収録。

6本のメモリすべてに固有の変身音を搭載。

劇中で変身演出がないバード、ダミー、ジーンについても新規で変身音を作成し、収録しています。

別売りの「CSMダブルドライバーver.2」や「CSMロストドライバーver.2」との相互通信機能を搭載しており、セットしたドライバー/スロットに応じて変身音が発動します。

また「サイクロンメモリ(T2)」にはドーパント変身音を収録。

単体でサイクロン・ドーパントへの変身遊びが可能です。

「CSM T2ガイアメモリver.2」は本商品を第一弾として、第四弾まで順次商品化を予定しており、別売りの「CSMロストドライバーver.2」を含む5商品で、T2ガイアメモリ全26種をCSM化します。

(C)石森プロ・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※この商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

