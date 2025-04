ジェイダブルシステムは、片側電源で最長10mの点灯とカラー操作が可能なLEDテープ「ラインテープロングF288」を、4月17日から販売中。

ジェイダブルシステム「ラインテープロングF288」

発売日 : 2025年4月17日(木)

種類 : 非防水、高耐防水(透明)、乳半ドーム型(※RGBのみ)

価格 : RGB…30,360円(税込)、2色…27,720円(税込)

内容 : LEDテープ×1巻

サイズ : 幅10mm×厚み1.7mm×長さ1000cm(※非防水)

カラー : RGB(赤&緑&青)、2色(6500K〜2700K)

販売場所: 同社ホームページ

ジェイダブルシステムは、片側電源で最長10mの点灯とカラー操作が可能なLEDテープ「ラインテープロングF288」を、4月17日から販売中です。

■商品の特徴

*超小型SMDパッケージを密集配置した新構造

小型SMDパッケージを密集配置した新構造

テープ基板上に新型の超小型SMDパッケージを非常に狭い間隔で実装し、従来のLEDテープよりもさらに明るく、さらに鮮やかなカラーで点灯します。

曲げや衝撃に対する耐久性も向上しており、不点灯や故障が起きにくくなりました。

*従来の2倍の10mまで点灯

従来の2倍の10mまで点灯

従来のRGBテープライトや2色テープライトは最長5mまででしたが、ロングタイプは一巻きで最長10mまでの販売となります。

併用する電源、コントローラー、コネクタなどは従来品と変わらずに使用でき、施工時の工数や費用の削減に繋がります。

*電圧降下の影響を受けずにカラー操作

電圧降下の影響を受けずにカラー操作

同社独自開発の特殊構造により、片側からの電源供給のみで最長10m全体が均一な明るさで点灯できます。

カラーテープライトでは電圧降下の影響を受けないことは特に大きなメリットで、長距離点灯させても点灯箇所によって色味の違いが起きる心配が一切ありません。

*高耐防水タイプも用意

5高耐防水タイプも用意

RGB、2色ともに厚めの透明シリコンで覆った高耐防水タイプを用意されています。

保護等級IP67の防塵防水加工で、屋外点灯に適しています。

さらにRGBには乳半シリコンで覆った乳半ドーム型も用意されています。

乳半シリコンが光を180度に拡散し、隙間のないドットレス点灯を行います。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラー操作が可能に!ジェイダブルシステム「ラインテープロングF288」 appeared first on Dtimes.