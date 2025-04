大阪・関西万博2025バーレーン・パビリオン内 出展用ゲーム開発で連携！バーレーン経済開発委員会

ナツメアタリは、バーレーン経済開発委員会(Bahrain Economic Development Board:略称EDB)と連携し、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のバーレーン館において展示されているカジュアル・モバイルゲーム「Ship of Time」を提供しています。

ナツメアタリ/バーレーン経済開発委員会

ナツメアタリは、バーレーン経済開発委員会(Bahrain Economic Development Board:略称EDB)と連携し、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のバーレーン館において展示されているカジュアル・モバイルゲーム「Ship of Time」を提供。

このゲームは、現在ナツメアタリにて研修を受けている3名のバーレーン人若手ゲーム開発者により制作されました。

これは、ナツメアタリが中東地域の急成長するゲーム市場との関係強化を目的として推進している取り組みの一環です。

1年間にわたり、ゲーム開発・制作・マーケティング等を学ぶ3人は、バーレーン王国の経済的・観光的魅力を訴求する内容のゲームを手がけました。

ナツメアタリ 代表取締役 小出のコメントは以下のとおりです:

「3人のバーレーンの研修生が開発したゲームアプリ「Ship of Time」が大阪万博のバーレーン館にてお披露目できたことは同社研修プログラムの大きな成果であり、また、バーレーン王国のゲーム市場の未来に明るい光を照らしてくれています。

さらにこれからの彼らの成長が楽しみです。

今回のゲーム展示にあたって多大なる協力がきたEDB関係各位様にこの場を借りて感謝申し上げます。

ありがとうございました。」

EDBマーケティング&コミュニケーション部門 責任者 Mohammed AlAlawi氏のコメントは以下のとおりです:

「ナツメアタリとの協業は、ゲーム業界におけるイノベーションの育成と若手人材支援に対するバーレーン王国の取り組みを示すものです。

『Ship of Time』は、豊かな歴史と未来志向の展望を融合させた、バーレーン王国の経済・観光の可能性を創造的に表現するゲームです。

若いバーレーン人開発者たちが、このビジョンを万博という国際舞台で具現化していることを誇りに思います。」

■世界に羽ばたくバーレーン王国の若き才能

大阪・関西万博2025におけるバーレーン館は、バーレーン文化遺産庁(BACA)により企画・運営され、4階建ての構造で海の眺望を活かした設計となっています。

来場者は、バーレーン王国の独自の文化、ライフスタイル、ビジネス環境に触れることができます。

ビジネス展示を担当するEDBは、バーレーン王国内の関係機関と連携し、同国の地理的優位性(湾岸地域の中心に位置)、競争力ある運営コスト、バイリンガルで高スキルな人材、そして魅力的な税制制度など、バーレーンの多様な競争力を紹介します。

ナツメアタリが提供するモバイルゲーム『Ship of Time』は、万博期間中、バーレーン・パビリオン内限定でプレイ可能です。

このゲームは、伝統と未来志向の発展をテーマにし、プレイヤーは伝統的なバーレーンの船「ダウ船」を操縦しながら、バーレーン湾を旅し、象徴的なランドマークを発見しつつ、同国の投資やビジネスチャンスについて学ぶことができます。

ナツメアタリの支援により、ゲームはバーレーン王国の豊かな歴史と未来への希望を体験的かつ教育的に伝える内容となっています。

バーレーン若手開発者たちが、バーレーン館にて「Ship of Time」をインストールする。

プロジェクトマネージャーのハサン・アルバッリ氏は、次のように述べています。

「私達のゲーム開発キャリアの初期段階からこのユニークなプロジェクトに挑戦できたのは、ナツメアタリによる貴重な指導のおかげです。

また、EDBとTamkeenの継続的な支援にも深く感謝しています。

チーム一同、万博という世界的な舞台でこのゲームを披露できることを大変嬉しく思っています。」

大阪・関西万博2025は、2025年4月13日から10月13日まで開催され、『Ship of Time』はバーレーン館のビジネス展示エリアにて会期中を通して展示中です。

■『Ship of Time』スタッフクレジット

●エグゼクティブ・プロデューサー:小出 光宏・横畠 雅之

● プロデューサー :廣木 啓

● プロダクション監修 :ケビン ハンフリーズ

● ゲームディレクター :シハーブ アリ

● アートディレクター :エリアス ラフマ

● プロジェクトマネージャー :ハサン アルバッリ

● テーマソング :Sparkling Seas

● 音楽 :青江 雄生

● スペシャル・サンクス :スピロス

■バーレーン経済開発委員会について

バーレーン経済開発委員会(Bahrain Economic Development Board:略称EDB)は、バーレーン王国への投資誘致および投資環境の整備を担う機関です。

バーレーン政府および国内外の投資家と連携し、同国の投資魅力を広く発信するとともに、経済成長を促進する分野における新たな機会の創出に取り組んでいます。

EDBは、金融サービス、製造業、物流、ICT、観光といった競争力のある産業分野に注力し、持続可能な経済発展を推進しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・関西万博2025バーレーン・パビリオン内 出展用ゲーム開発で連携!バーレーン経済開発委員会 appeared first on Dtimes.