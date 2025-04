BESV JAPANは、2025年5月3日(土)より、全国100店舗・総数300台規模での大試乗フェアをスタートします。

BESV JAPAN「大試乗フェア」

■BESV全国大試乗フェア 概要

●開催期間 : 2025年5月3日(土)〜

●開催場所 : BESV正規取扱店の内、対象店舗約100店舗(4月末時点)

●試乗車台数: 全国合計 約300台(店舗によって試乗車ラインナップは異なります)

※試乗可能なモデル・台数は店舗によって異なります。

※事前に各店舗へ、試乗可能な車両の有無をご確認の上ご来店ください。

※試乗は各店舗の営業日・営業時間内でのご対応となります。

BESV JAPANは、2025年5月3日(土)より、全国100店舗・総数300台規模での大試乗フェアをスタート!

BESVの革新的なアシスト制御技術「スマートアシストモード」による、滑らかかつパワフルな走行体験体感出来ます。

(Votani製品には、「オートアシストモード」として搭載)

-スマートモードとは-

BESVのe-Bikeには、ペダルトルクやペダル回転数など、ライダーが快適と感じるペダリングゾーン(=コンフォートゾーン)をモデル毎に設定しています。

ライダーの走行状態に応じて、常に一定で快適なペダリングゾーンで走行できるように、自動で調整しアシスト出力を行うモードです。

■BESV JAPAN 単独試乗会 in 代官山T-SITEについて

大試乗フェアの幕開けを飾るべく、2025年5月3日・4日の2日間、代官山T-SITEにて『BESV JAPAN単独試乗会』の実施が決定しました。

BESV・Votani・SMALOの人気モデルを一斉に揃えた特別イベントとなりますので、首都圏エリアにお住まいの方の来場をお待ちしています。

●開催日程:2025年5月3日(土)・4日(日)

●開催時間:11:00〜17:00

●会場 :代官山T-SITE 2号館前

●所在地 :〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15 (2号館前メインストリート)

●参加費 :無料(予約不要)

■BESV、デザインと機能を両立したe-Bikeブランドとして国内外で存在感を拡大

革新的なデザインと先進のテクノロジーを融合したe-Bikeブランド「BESV(ベスビー)」は、現在、世界30カ国以上で展開されています。

日本市場には2015年に初上陸し、以来、e-Bikeの先駆的ブランドとして確かな地位を築いてきました。

現在は、メインブランドである「BESV」に加え、エントリーユーザー向けの「Votani(ヴォターニ)」、そしてIoT機能を搭載した次世代モデル「SMALO(スマーロ)」の計3ブランドを展開。

いずれのブランドにも、BESVが誇る独自のアシスト制御技術「スマートアシストモード」(※Votaniは「オートアシストモード」)を搭載しています。

これによって、ライダーのペダリングに応じて最適なアシスト出力を自動で提供し、より快適で自然な走行体験を実現しています。

全19モデルのラインナップは、ちょっとした街乗りのシティライドからファンライド、オンロードからオフロードまで、幅広いライフスタイルやニーズに対応。

ユーザーは、自身のライフスタイルに最適な1台を選ぶことができます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『BESV JAPAN試乗会』も開催決定!BESV JAPAN「大試乗フェア」 appeared first on Dtimes.