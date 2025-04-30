¡Ö2¿Í¤Ç2Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡×23ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤Î¼÷»ÊËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÀ¨¤Ã¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡Ö¹ëÀª¤À¤Í¡×
ÀÐÀî¸©È¯¾Í¤Î²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹
¡¡2022Ç¯¥ß¥¹¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨(23)=Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Ç2Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¼÷»Ê¤òÁ°¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¡£ÀÐÀî¸©È¯¾Í¤Ç´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¼÷»Ê¡×¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀ¨¤Ã¡ª¡×¡Ö¹ëÀª¤À¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£