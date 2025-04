関西圏にてオリジナル遊具の受注開始京！ホリモク「遊具部門」設立

ホリモクは、2025年4月に「遊具部門」を設立し、関西圏にてオリジナル遊具の受注を開始しました。

■「遊具部門」の経緯

ホリモク株式会社は創業1899年の材木屋で、様々な木材加工品を京都府内中心に納品してきました。

2025年4月から木製遊具の部門を立ち上げ、主に関西圏にてオリジナルの木製遊具の販売・設置を受けることになりました。

これまでも木製家具を納品した先から依頼され遊具を設置することはありましたが、これからは専門のスタッフを置いて対応していきます。

保育園や幼稚園の敷地に合わせて設計を行い、一つ一つ違う遊具を製作していきます。

ホリモクの強みとして、丸太の仕入れから行っているため、木の特徴を最大限に活かした遊具の製作が可能です。

アスレチックのような大型遊具から、砂場やパーゴラ、ベンチなど大小さまざまな木製品を製作してきました。

ロープや鉄棒なども組み合わせた設計も行います。

主に京都・滋賀・奈良の桧を使っており、関西圏の各自治体の補助金などを使用しての対応も予定しています。

