本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年5月のサービス終了タイトルは11本。今月はシノビ少女たちによるチ-ムバトルゲーム「シノマス」こと「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」、TVアニメ「Re:ゼロ」の公式スマホ向けゲーム「Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年5月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ガンダムトライヴ

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 あつまれモルカー!PUI PUI パズル GOODROID 2021年12月8日 2025年5月12日 トモダチクエスト Rekoo Japan 2021年3月30日 2025年5月15日 スタートリガー Rekoo Japan 2017年8月25日 2025年5月15日 ときめきアイドル オフライン版 KONAMI 2019年1月15日 2025年5月16日 天地の如く~激乱の三国志~ 6waves 2019年3月25日 2025年5月19日 ガンダムトライヴ バンダイナムコオンライン 2015年6月5日 2025年5月27日 たべっ子どうぶつTime Dynamic track 2024年3月26日 2025年5月29日 Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection KADOKAWA 2024年8月26日 2025年5月30日 豪傑三国~盃に映る華~ ANTIC TECNOLOGY 2024年1月30日 2025年5月30日 シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK HONEY∞PARADE GAMES 2017年11月29日 2025年5月30日 魔女のふろーらいふ NetEase Games 2024年11月26日 2025年5月30日

2025年5月27日18時 サービス終了

メーカー:バンダイナムコオンライン

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ガンダムトライヴ

本作は、Yahoo!モバゲーでプレイ可能なブラウザゲーム。歴代「ガンダム」シリーズよるモビルスーツ、モビルアーマーなどが多数登場し、戦略性の高いラインバトル型のタワーディフェンスを楽しめる。

バトルはスピード&爽快感を味わえるほか、オートモードといった快適にプレイできる機能も充実。資源と設計図で新ユニットを生産し、戦艦・機体・パイロットを自由み組合せて最強部隊を目指していくなど、やり込み要素も本作の魅力となっている。

【「ガンダムトライヴ」 プロモーション映像】

2025年2月18日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年5月27日18時となることが明かされた。理由については様々な角度から協議を重ねた結果としている。2015年6月5日のサービス開始から約10年での終了となる。

運営終了までの期間については、運営から長年の感謝を込めた「ガンダムトライヴ10周年記念Pre-Final/Finalキャンペーン」が開催されており、懐かしいユニットのリバイバル版である「メモリアルユニット」、今まで登場した事がない「特別なユニット」、これまでを超越する「最大にして限界の桁」の実装など様々な施策が登場。サービス終了のお知らせには今後のロードマップも公開されている。

□「【重要】ガンダムトライヴサービス終了のお知らせ」のページ

Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection

2025年5月30日14時 サービス終了

メーカー:KADOKAWA

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection

本作は、小説&TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」の公式スマホゲーム。リーファウス平原やロズワール邸など、「リゼロ」の世界が冒険フィールドとなって登場し、仲間たちと共に異世界生活を楽しめる。

バトルシステムはサポートカードを組んだデッキを駆使して戦うセミオートコマンドバトルを採用。スキルはすべて3Dで展開され、仲間たちと連携して強敵に挑戦する大迫力の戦闘が魅力となっている。また、「魔女の復活」をテーマとした新たな物語も本作ならではの注目ポイント。エミリアやレムなどお馴染みのキャラクターはもちろん、王選候補者と騎士、「強欲の魔女」エキドナなども登場する。

【新作公式ゲーム『Re:ゼロから始める異世界生活 Witch’s Re:surrection』PV第2弾】

2025年4月4日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年5月30日14時となることが明かされた。2024年8月26日のサービス開始から約9カ月での終了となる。

サービス終了告知のページでは今後のスケジュールも公開。サービス終了までは毎日10連分のキャラガチャチケットがログインボーナスとして配布されるほか、5月には復刻イベントの開催やピックアップガチャの開催も予定されている。

サービス終了後にはゲーム内有償通貨「魔虹結晶」の払い戻し手続きが実施される予定で、詳細については後日ゲーム公式サイトにてお知らせするとしている。なお、払戻し手続きにはサービス終了後にアプリ内で表示される払戻しIDが必要となるため、手続きが完了するまではアプリのアンインストールを行なわないよう注意してほしい。

□『Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection』サービス終了のお知らせ のページ

□Google Play「Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection」のページ

□App Store「Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection」のページ

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK

2025年5月30日14時 サービス終了

メーカー:HONEY∞PARADE GAMES

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK

本作は、HONEY∞PARADE GAMESが運営するAndroid/iOS用爆乳ハイパーチームバトルゲーム。プレーヤーは「閃乱カグラ」シリーズに登場するシノビ少女たちを育てる「先生」となり、最強の忍集団に与えられる称号「シノビマスター」を目指していく。

本作のタイトルでもある「NEW LINKバトル」は簡単操作で忍法発動し、少女から少女へ忍法を繋げて敵を薙ぎ払う爽快プレイが特徴。シノビ少女たちを自分好みに育て上げ、着せ替えやカスタマイズなど豊富バリエーションで無限のコーデを楽しめる。

【『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』プロモーション映像 第1弾】

2025年3月28日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年5月30日14時となることが明かされた。2017年11月29日のサービス開始から約7年半での終了となる。

4月の更新ではメインストーリー最終章が公開。サービス終了までは、81ナルキャンペーンとして各種ガチャやイベントが開催されるなど、最後まで楽しめる施策が用意されている。

また、サービス終了に伴い、ストーリーや衣装の着せ替え、ジオラマを楽しめるオフライン版へのアップデートが5月30日のメンテナンス終了後より実施予定。各種機能や注意事項についてはお知らせページより確認できる。

なお、ゲーム内有償通貨「有償忍魂」については払戻しが行なわれる予定で、払戻しの申出期間は6月10日14時から9月10日13時59分まで。申請には本人確認のため「マーベラスコネクト」への登録が必要となるため、こちらの詳細についてもお知らせをよく確認するようにしてほしい。

□『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』 サービス終了のお知らせ のページ

□Google Play「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」のページ

□App Store「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」のページ

あつまれモルカー!PUI PUI パズル

2025年5月12日15時 サービス終了

メーカー:GOODROID

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

あつまれモルカー!PUI PUI パズル

本作は、アニメ「PUI PUI モルカー」の公式パズルゲーム。なぞって繋げる直感操作で手軽に楽しめるほか、仲間を集めたり、部屋をカスタマイズしたりと、ゲームならでは様々なやり込み要素が用意されている。

モルカーたちを育てることでステージを効率よくクリアすることが可能に。マップを進めていき仲間をたくさん集め、野菜パーティーを開いていくなど、「PUI PUI モルカー」の可愛い世界観を楽しむことができる。

□「あつまれモルカー!PUI PUI パズル」の公式サイト

2025年3月10日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年5月12日15時となることが明かされた。2021年12月8日のサービス開始から約4年半での終了となる。

ゲーム内では「いつものモルカーガチャ」に加え、スペシャルスキンのモルカーに出会える「思い出モルカーガチャ」が用意されている。なお、サービス終了についての詳細はゲーム内アプリのお知らせより確認可能。ゲーム内有償通貨「ルビー」については返金対応が行なわれる予定で、こちらについては5月12日に改めて案内するとしている。

□Google Play「あつまれモルカー!PUI PUI パズル」のページ

□App Store「あつまれモルカー!PUI PUI パズル」のページ

