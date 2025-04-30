TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ç¯1·î¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤­¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¹¡Ê1Æü¡Ë¤Ë¤â²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÁÜº÷¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÙË×¤·¤¿²Õ½ê¤«¤é²¼¿åÆ»´É¤Ë¸þ¤±¤Æ·¡¤Ã¤¿·ê¤«¤é¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÅÌÊâ¤ÇÆþ¤ê¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¡£

ÁÜº÷¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢ÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÃÏ¾å¤Ë±¿¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£