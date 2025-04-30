¡Úµð¿Í¡ÛÁýÅÄÎ¦¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤Ç·è¾¡ÂÇ¡ª¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç´¶¾ðÂçÇúÈ¯¡ÖºÇ¹â¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Çº£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï·è¾¡¤ÎÀèÀ©£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄÎ¦¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Î£¶µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿£±£³£·¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¤·¡¢º¸ÍãÀþ¤Ë·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È²¿ÅÙ¤âÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢Á´¿È¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¤ÇÂçÀä¶«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë·ë²Ì½Ð¤¹¤À¤±¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¡Ê¤ªÎ©¤ÁÂæ¡Ë¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ç¤â¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£