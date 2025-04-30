¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤¢¡×AKB48²«¶â´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬àÆ±Áë²ñá4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÃ¯¤«¤Ê?¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¤Î1Ëç
¡¡AKB48¤Î²«¶â´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡½¡£àÆ±Áë²ñá4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¡¼ù¤âÊ¡²¬¤À¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á(33)=Ê¡²¬¸©ÄÅ²°ºêÄ®½Ð¿È¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÇßÅÄºÌ²Â(36)=ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¡¢¹â¾ë°¡¼ù(33)=ËÌ¶å½£»Ô°é¤Á=¡¢ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü(29)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤È¾Ð´é¤Ç4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï29Æü¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ê¡©NS²ÎÍØº× ¡Á´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÎòÂåAKBÂç½¸¹çSP¡Á¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ê?¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¡¼¤¤¤§¡½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£