¸µ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡¢¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÈÎÇä¤Ç´¶¼Õ¡¡¼¡²ó¾ì½ê¤ò¸ø³«¤â¼èºàNGÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤¬4·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë·²ÇÏ¸©¡¦¹âºê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¼¡²ó¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡¢¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÈÎÇä¤Î¼¡²ó¾ì½ê¤ò¸ø³«
¡¡ÀÆÆ£Èï¹ð¤Ï¡Ö¹âºê¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤ÈÆü»þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢X¤Ç¤Ï¾ì½ê¤ÈÆü»þ¤òÌÀµ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¼èºà¡¦»£±Æ¡¦ÇÛ¿®Åù¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÆÆ£¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯10·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀÆÆ£¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î²¼½Ü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ê¤É¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢¤ª¤¿¤±¡Ê42¡Ë¤ÈÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤Î2¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î9Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀÆÆ£¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÛÈ½¤Î¿Ê¹ÔÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¼êÂ³¤Ë¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡¢¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÈÎÇä¤Î¼¡²ó¾ì½ê¤ò¸ø³«
¡¡ÀÆÆ£Èï¹ð¤Ï¡Ö¹âºê¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤ÈÆü»þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢X¤Ç¤Ï¾ì½ê¤ÈÆü»þ¤òÌÀµ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¼èºà¡¦»£±Æ¡¦ÇÛ¿®Åù¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î9Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀÆÆ£¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÛÈ½¤Î¿Ê¹ÔÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¼êÂ³¤Ë¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£