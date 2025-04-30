＜バグサミ2025＞、全出演アーティスト解禁
BugLugが毎年夏に主催しているヴィジュアル系フェス＜バグサミ＞。
今年2025年はバグサミ史上最多アーティストが参加するフェスとして昨年開催時の5会場、渋谷 Spotify O-EAST、Spotify O-WEST、Spotify O-Crest、Spotify O-nest、duo MUSIC EXCHANGEに加え、新たにclubasiaを加えた全6会場での開催が決定し、過去最大にスケールアップした形での開催となる。
今回は総勢47組のアーティストが出演予定。BugLugと日頃より交流のあるアーティストはもちろんのこと、これから関係を深め、シーンを共に盛り上げていきたいと考えるアーティストにもメンバーが直接声をかけ、賛同を得たアーティストがラインナップされている。
なお、チケットの最速先行受付は本日4月30日21時から開始。
＜BugLug主催Fes.『バグサミ2025』＞
Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia (全6会場)
＜開場 / 開演＞
10:45 / 12:00
・出演アーティスト
BugLug / 哀と凛人の無所属 / ACME / Azavana / 甘い暴力 / ΛrlequiΩ /アンフィル / umbrella / 色々な十字架 / えんそく / KAKUMAY /KAKURIYO PANDA. / 蛾と蝶 /鐘ト銃声 / キズ / KiD / ギャロ / グラビティ / ザアザア / XANVALA / Sick2 / sugar / 超ジャシー / SLAPSLY / ゼラ / ダウト / 武瑠 / CHAQLA. / DuelJewel / 電脳ヒメカ / 東京花嫁 / DOG inThePWO / 201号室 / ビバラッシュ / HERO / FEST VAINQUEUR / THE MICRO HEAD 4N’S /マチルダ / THE MADNA / MAMA. / まみれた /ヤミテラ / Yuki -starring Raphael- / Leetspeak monsters / RAZOR / Royz / 我が為(support from BugLug ▶Gt:一樹,Ba:燕,Dr:悠介)
・チケット
￥8,000 / (ドリンク代別)
※全会場出入り自由・但し入場制限有り
【1次先行受付】（最速抽選申込）
TicketTown
https://e.tickettown.site/
4/30(水)21:00〜5/19(月)23:59
＜BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE「ASOVIVA〜真夏の太陽と冴わたる月の詩〜」＞
開場 17:00 / 開演 18:00
・一般受付中
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/0410230001?P6=001&P1=0402
ローチケ https://l-tike.com/
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