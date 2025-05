BugLugが毎年夏に主催しているヴィジュアル系フェス<バグサミ>。今年2025年はバグサミ史上最多アーティストが参加するフェスとして昨年開催時の5会場、渋谷 Spotify O-EAST、Spotify O-WEST、Spotify O-Crest、Spotify O-nest、duo MUSIC EXCHANGEに加え、新たにclubasiaを加えた全6会場での開催が決定し、過去最大にスケールアップした形での開催となる。

<BugLug主催Fes.『バグサミ2025』>



2025年7月22日(火)Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia (全6会場)<開場 / 開演>10:45 / 12:00・出演アーティストBugLug / 哀と凛人の無所属 / ACME / Azavana / 甘い暴力 / ΛrlequiΩ /アンフィル / umbrella / 色々な十字架 / えんそく / KAKUMAY /KAKURIYO PANDA. / 蛾と蝶 /鐘ト銃声 / キズ / KiD / ギャロ / グラビティ / ザアザア / XANVALA / Sick2 / sugar / 超ジャシー / SLAPSLY / ゼラ / ダウト / 武瑠 / CHAQLA. / DuelJewel / 電脳ヒメカ / 東京花嫁 / DOG inThePWO / 201号室 / ビバラッシュ / HERO / FEST VAINQUEUR / THE MICRO HEAD 4N’S /マチルダ / THE MADNA / MAMA. / まみれた /ヤミテラ / Yuki -starring Raphael- / Leetspeak monsters / RAZOR / Royz / 我が為(support from BugLug ▶Gt:一樹,Ba:燕,Dr:悠介)・チケット¥8,000 / (ドリンク代別)※全会場出入り自由・但し入場制限有り【1次先行受付】(最速抽選申込)TicketTownhttps://e.tickettown.site/4/30(水)21:00〜5/19(月)23:59