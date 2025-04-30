¥¨¥é¡¼¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬½Å¤Ê¤ëÄÁ»ö¾Ý¡Ä¸½¹Ô¤Î5±ß¶Ì¤¬¤Ê¤ó¤È¡Ö6Ëü±ß¡×¤Ç¹â³ÛÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡È¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©
¾¼ÏÂ26Ç¯È¯¹Ô¤Î5±ß¶Ì¡£È¯¹ÔËç¿ô¤Ï1²¯9798ËüËç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãµ¤»¤ÐºâÉÛ¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê5±ß¶Ì¤¬2025Ç¯4·î12Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¶äºÂ¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÂè122²óÆþ»¥»ï¡Ø¶äºÂ¡Ù¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢5Ëü2000±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç6Ëü580±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ë¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç³ÛÌÌ¤Î1Ëü2000ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤ÎÍî»¥¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â³ÛÍî»¥¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡È2¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Û6Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡Ö5±ß¶Ì¡×¤ò¸«¤ë
¤³¤Î·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤Ï¥³¥¤¥ó½¯½¸²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ¯¹Ô½é´ü¤Î¤â¤Î¤Û¤ÉÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÄ¶¥ì¥¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ³°¤Ë¤â·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤À¤«¤é¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯¹ÔËç¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥é¡¼¤Î¥³¥¤¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¾¼ÏÂ26Ç¯¤Î·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤Î5±ß¶Ì¤¬Íî»¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç1Ëü5000±ß¤Û¤É¡£²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡È·ê¤Î¤º¤ìÊý¡É¤¬¡¢¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·ê¤¬¶ËÃ¼¤ËÃæ¿´¤«¤é¤º¤ì¤ì¤Ð¤º¤ì¤ë¤Û¤ÉÉ¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¤»ÈÍÑÉ¾²Á¤ÇÂç¤¤¯·ê¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î5±ß¶Ì¤Ç¤¹¤«¤éÌ¤»ÈÍÑ¡¢¤«¤ÄÂç¤¤Ê·ê¥º¥ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¡ÖPCGS¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¹¥é¥ÖÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡ÖXF40¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÈþÉÊÄøÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¥³¥¤¥ó¼«ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Professional Coin Grading Service¡§À¤³¦¤Ç¤âÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂè»°¼Ô³ÊÉÕ¤±´ÕÄê²ñ¼Ò
¥¨¥é¡¼¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤â¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÊªÄÁ¤·¤µ¤«¤éÍî»¥²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥¤¥ó¤Î´ÕÄê¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆüËÜ¤Î¥³¥¤¥ó¾¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿¿´æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÉ¾²Á¡Ê¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥¤¥ó¤ÎÉ½µ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤³°¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¨¥é¡¼É½µ¤â¼ÂºÝ¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î·ë²Ì¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î5±ß¶Ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¶äºÂ¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÂè122²óÆþ»¥»ï¡Ø¶äºÂ¡Ù¡× LotÈÖ¹æ¡§451 5±ß²«Æ¼²ß ¾¼ÏÂ26Ç¯ ·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼ PCGS¡ÊXF40¡Ë ¢¨¥¹¥é¥Ö¸íÉ½µ¡ÊS62¡Ë
¢§°ËÆ£ Î¼ÂÀ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»ñ»º±¿ÍÑÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²È·×¡¦ÊÝ¸±Åù¤ÎÁêÃÌ¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¡£Âç³Ø±¡»þÂå¤ÎÀìÌç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤âÆÀ°Õ¡£¥³¥¤¥ó¼ý½¸¥Þ¥Ë¥¢¤Î°ìÌÌ¤â¡£
(Ê¸:°ËÆ£ Î¼ÂÀ¡Ê³ô¼°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¥¬¥¤¥É¡Ë)
5±ß¶Ì¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï°Õ³°¤Ë½Ð¸½Î¨¤Ï¹â¤¤º£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿5±ß¶Ì¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿5±ß¶Ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë¤È5±ß¶Ì¤Î·ê¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¯¤Ë¤¤¤¦¡Ö·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤Ï¥³¥¤¥ó½¯½¸²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ¯¹Ô½é´ü¤Î¤â¤Î¤Û¤ÉÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÄ¶¥ì¥¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ³°¤Ë¤â·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤À¤«¤é¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯¹ÔËç¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥é¡¼¤Î¥³¥¤¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¾¼ÏÂ26Ç¯¤Î·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼¤Î5±ß¶Ì¤¬Íî»¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç1Ëü5000±ß¤Û¤É¡£²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡È·ê¤Î¤º¤ìÊý¡É¤¬¡¢¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·ê¤¬¶ËÃ¼¤ËÃæ¿´¤«¤é¤º¤ì¤ì¤Ð¤º¤ì¤ë¤Û¤ÉÉ¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¤»ÈÍÑÉ¾²Á¤ÇÂç¤¤¯·ê¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î5±ß¶Ì¤Ç¤¹¤«¤éÌ¤»ÈÍÑ¡¢¤«¤ÄÂç¤¤Ê·ê¥º¥ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¡ÖPCGS¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¹¥é¥ÖÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡ÖXF40¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÈþÉÊÄøÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¥³¥¤¥ó¼«ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Professional Coin Grading Service¡§À¤³¦¤Ç¤âÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂè»°¼Ô³ÊÉÕ¤±´ÕÄê²ñ¼Ò
¤â¤¦1¤Ä¤ÎÄÁ¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¼Â¤Ïº£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿5±ß¶Ì¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤ÄÄÁ¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ö¡Ê´ÕÄê¤µ¤ì¤¿¥³¥¤¥ó¤ò¼ý¤á¤ëÊÝ¸îÍÑ¤Î¹Å¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡ËÉ½µ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¾¼ÏÂ26Ç¯¤Î5±ß¶Ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¡Ö¡Ê1987¡ËS62¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ26Ç¯¤ò¾¼ÏÂ62Ç¯¤È´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÉ½µ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥é¡¼¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤â¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÊªÄÁ¤·¤µ¤«¤éÍî»¥²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥é¥Ö¤Î¸íÉ½µ¤â¤¿¤Þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼Â¤Ï¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¥¹¥é¥Ö¤ÎÉ½µ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡¢PCGS¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄê¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë³¤³°¤ÎÊý¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥é¡¼¤Î¾å¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥¤¥ó¤Î´ÕÄê¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆüËÜ¤Î¥³¥¤¥ó¾¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿¿´æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÉ¾²Á¡Ê¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥¤¥ó¤ÎÉ½µ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤³°¤Î¥³¥¤¥ó´ÕÄêµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¨¥é¡¼É½µ¤â¼ÂºÝ¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î·ë²Ì¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î5±ß¶Ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¶äºÂ¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÂè122²óÆþ»¥»ï¡Ø¶äºÂ¡Ù¡× LotÈÖ¹æ¡§451 5±ß²«Æ¼²ß ¾¼ÏÂ26Ç¯ ·ê¥º¥ì¥¨¥é¡¼ PCGS¡ÊXF40¡Ë ¢¨¥¹¥é¥Ö¸íÉ½µ¡ÊS62¡Ë
¢§°ËÆ£ Î¼ÂÀ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»ñ»º±¿ÍÑÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²È·×¡¦ÊÝ¸±Åù¤ÎÁêÃÌ¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¡£Âç³Ø±¡»þÂå¤ÎÀìÌç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤âÆÀ°Õ¡£¥³¥¤¥ó¼ý½¸¥Þ¥Ë¥¢¤Î°ìÌÌ¤â¡£
(Ê¸:°ËÆ£ Î¼ÂÀ¡Ê³ô¼°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¥¬¥¤¥É¡Ë)