¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦È¬ÌÚÛÙÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤éÎÞ¤âËÜ¿Í¤Ï¾Ð´é¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬£³£°Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡£±£°£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ã£ï£î£ã£å£ò£ô¡¡£á£ô¡¡£Â£Õ£Ä£Ï£Ë£Á£Î¡¡¡Á£Ï£Õ£Ò¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤«¤éºÇ¿·¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤àÁ´£´£´¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡££¶·î£´ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°ÉÎ¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖÈá¤·¤ß¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤â½éÈäÏª¤·¡¢Ìó£·£µ£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Î¡Ö·¯¤ÈËÍ¤Îå«¡×¤Î¶ÊÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ëÈ¬ÌÚÛÙ¡Ê£²£±¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃ«ËÜ°ÂÈþ¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¡ÖÈ¬ÌÚÛÙ¡Ä¡ª¡×¤È¤Ò¤È¤³¤È¡£ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µã¤¯¤Î¤òÉ¬»à¤Ë´®¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡ÖÈ¬ÌÚÛÙ¡ª¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÈ¬ÌÚ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£È¬ÌÚ¤ÏÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿°áÁõ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡Ö£Í£ù¡¡£Ä£á£ò£ì£é£î£ç¡¡¡Á£Ä£ï¡¡£ù£ï£õ¡¡£ì£ï£ö£å¡¡£í£å¡©¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤âÏ¯ÆÉ¡£È¬ÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÌ´¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¬ÌÚËÜ¿Í¤Ï½ª»Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤ÈÆ¬¾å¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¶«¤ó¤À¡£