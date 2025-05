南の回転花火銀河こと「M83」にも巨大なブラックホールがある？

「南の回転花火銀河」の愛称で知られる渦巻銀河「M83」。

その中心部に超大質量ブラックホールが存在する可能性を示した研究成果を、アメリカの研究者らのチームが発表しました。

巨大な渦巻銀河には、活発に成長するブラックホールを原動力に、狭い範囲から強い電磁波を放射する「活動銀河核(AGN)」がよくみられます。

ところが、M83のAGNは長年にわたって未発見でした。

研究チームがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でM83を観測した結果、中心部で塵に隠された高度に電離したガスの兆候を検出。

必要なエネルギー量から、ガスを電離させたのはAGN、すなわち超大質量ブラックホールの可能性が高いと考えられています。

【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の中間赤外線観測装置「MIRI」で観測された渦巻銀河「M83」の中心部付近(Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team)】

【▲ 地上の望遠鏡で観測された渦巻銀河「M83」の全体像(Credit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA; Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin (NSF NOIRLab) & M. Zamani (NSF NOIRLab))】

関連記事 ダークエネルギーカメラが撮影した「南の回転花火銀河」こと渦巻銀河「M83」 (2024年12月18日)「南の回転花火銀河」と呼ばれる”うみへび座”の渦巻銀河M83(2021年2月15日)参考文献・出典ESA/Webb - Webb uncovers possible hidden supermassive black hole in nearby spiral galaxy M83Hernandez et al. - JWST/MIRI Detection of [Ne v] and [Ne vi] in M83: Evidence for the Long Sought-after Active Galactic Nucleus (The Astrophysical Journal)