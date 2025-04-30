¹ÈÇò7ÅÙ½Ð¾ì¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡ÁêËÐÉô²°¤ª¤«¤ß¤ÇºÇ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡Öº£¤Ç¤³¤½¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¸µ²Î¼ê¤ÇÁêËÐÉô²°¤Î¤ª¤«¤ß¤ò32Ç¯´Ö¡¢Ì³¤á¤¿¹âÅÄ¤ß¤Å¤¨¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄáÉÓ¹§ÂÀÏº¡¡Å¾¿¦¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸¡û¡û¤À¤Ã¤¿·ï¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêËÐÉô²°¤Î¤ª¤«¤ß»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¸å¡¢Êâ¤ó¤ÀÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤ëÆÃÈÖ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï77Ç¯¤Ë¡Ö¾Ë»Òºä¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±¶Ê¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£80Ç¯¤Î¡Ö»ä¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢8Ç¯¤Î²Î¼êÀ¸³è¤Ç7ÅÙ¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢85Ç¯¤ËÂçÁêËÐ¤ÎÂç´Ø¡¦¼ãÅèÄÅ¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¼ãÅèÄÅ¤Ï87Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤Æ¾¾¥öº¬¿ÆÊý¤ò½±Ì¾¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤â¤ª¤«¤ß¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁêËÐÉô²°¤À¤Ã¤¿¼«Âð¤ò¸ø³«¡£¸¼´Ø¤Ë¤Ï¡¢¼ãÅèÄÅ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ãã¿§¤¤ÈÄÉß¤¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¡£¼Â¤Ï¸µ¡¹¡¢·Î¸Å¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÅÚÉ¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚÉ¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÈÄ¤òÉß¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÅÚÉ¶¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Î2ËÜ¤Î¥Æ¥Ã¥Ý¥¦Ãì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤ÎÌ¾»Ä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯¡¢É×¤ÎÄêÇ¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤â¤ª¤«¤ß¤òÂà¤¤¤¿¡£¡ÖÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï65ºÐ¤¬ÄêÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÊÌ¤ì¡£·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö»°½½²¿Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤«¤é¡¢¡È»Ò¶¡¤¿¤Á¡É¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ç¤³¤½¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢32Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£Ï¢º¿È¿±þ¤Ç¥É¥í¥í¥í¥í¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¡¢ÌëÆ¨¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Äï»Ò¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î°é¤ÆÊý¤Ç²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤ºÌµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¡£Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤¿Äï»Ò¤òÃµ¤·¤Ë²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡32Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤ì¤¤»ö¤Ç¸ì¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤ÏºÇ¹â¤Î32Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£