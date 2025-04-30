ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）

予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.0% 前回 2.2%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.1% 前回 2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



南アフリカ貿易収支（3月）

予想 150.0億ランド 前回 209.0億ランド



ブラジル雇用統計（3月）

予想 6.9% 前回 6.8%（失業率)



メキシコ実質GDP（2025年 第1四半期）

予想 0.1% 前回 -0.6%（前期比)

予想 0.7% 前回 0.5%（前年比)



21:15

米ADP雇用者数（4月）

予想 12.5万人 前回 15.5万人（前月比)



21:30

米雇用コスト指数（2025年 第1四半期）

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)



米実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第1四半期）

予想 0.4% 前回 2.4%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.2% 前回 4.0%（個人消費・前期比年率)

予想 3.0% 前回 2.3%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 3.0% 前回 2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)



カナダ実質GDP（2月）

予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)

予想 1.9% 前回 2.2%（前年比)



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）

予想 N/A 前回 47.6（シカゴ購買部協会景気指数)



23:00

米個人所得・支出（3月）

予想 0.4% 前回 0.8%（個人所得・前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（個人支出・前月比)



米PCE価格指数（3月）

予想 0.0% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.2% 前回 2.5%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.1% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（コアPCE価格指数・前年比)



米中古住宅販売成約指数（3月）

予想 1.1% 前回 2.0%（前月比)

予想 -6.8% 前回 -7.2%（前年比)



23:30

米週間石油在庫統計



1日

0:30

ロンバルデッリ英中銀副総裁、イベント講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席



2:00

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、世界経済見通しについて講演



2:30

カナダ中銀議事録（4月16日開催分）





赤沢再生相、再び米国を訪問（5月2日まで）

日銀金融政策決定会合（1日目、5月1日まで）



米主要企業決算

キャタピラー、クアルコム、イーベイ、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、ロビンフッド、アフラック



※予定は変更されることがあります。

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