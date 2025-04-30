21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）
予想　0.3%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.0%　前回　2.2%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.1%　前回　2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

南アフリカ貿易収支（3月）
予想　150.0億ランド　前回　209.0億ランド

ブラジル雇用統計（3月）
予想　6.9%　前回　6.8%（失業率)

メキシコ実質GDP（2025年 第1四半期）
予想　0.1%　前回　-0.6%（前期比)
予想　0.7%　前回　0.5%（前年比)

21:15
米ADP雇用者数（4月）
予想　12.5万人　前回　15.5万人（前月比)

21:30
米雇用コスト指数（2025年 第1四半期）
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)

米実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第1四半期）
予想　0.4%　前回　2.4%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.2%　前回　4.0%（個人消費・前期比年率)
予想　3.0%　前回　2.3%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　3.0%　前回　2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)

カナダ実質GDP（2月）
予想　0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.2%（前年比)

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）
予想　N/A　前回　47.6（シカゴ購買部協会景気指数)

23:00
米個人所得・支出（3月）
予想　0.4%　前回　0.8%（個人所得・前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（3月）
予想　0.0%　前回　0.3%（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.2%　前回　2.5%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.1%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.6%　前回　2.8%（コアPCE価格指数・前年比)

米中古住宅販売成約指数（3月）
予想　1.1%　前回　2.0%（前月比)
予想　-6.8%　前回　-7.2%（前年比)

23:30　
米週間石油在庫統計

1日
0:30　
ロンバルデッリ英中銀副総裁、イベント講演
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

2:00　
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、世界経済見通しについて講演

2:30　
カナダ中銀議事録（4月16日開催分）


赤沢再生相、再び米国を訪問（5月2日まで）
日銀金融政策決定会合（1日目、5月1日まで）

米主要企業決算
キャタピラー、クアルコム、イーベイ、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、ロビンフッド、アフラック

※予定は変更されることがあります。