55Ç¯Á°¤Î·î¤ÎÀÐ¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¡¡ANA HD¼ÇÅÄ¼ÒÄ¹¤¬»×¤ï¤ºËüÇî¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤¬2025Ç¯4·î30Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÇÅÄ¹ÀÆó¼ÒÄ¹¤Ï4·î12Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Íâ13Æü¤Î³«Ëë½éÆü¤Ë²ñ¾ì¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÊÆ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤À¡£·î¤ÎÀÐ¤Ï1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¼ÇÅÄ»á¤ÏÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤¼·î¤ÎÀÐ¤È55Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
912¥°¥é¥à¤Î¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÀÐ¡× vs 118¥°¥é¥à
¼ÇÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ´Û¤Ï¡Öµ¿»÷¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤¬±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡£°ìÊý¡¢·î¤ÎÀÐ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Ð¥¿¡¢1970Ç¯¤Ë·¯¤Ï·î¤ÎÀÐ¤òÃæ³Ø¹»1Ç¯À¸¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤É¤¦¤À¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ì¤À¡×
¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤º
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¡Ö»ä¤¬¸«¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×
¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£1970Ç¯¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÐ¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë¡ÖÍò¤Î³¤¡×¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ý¥í12¹æ¤¬ÃÏµå¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£½Å¤µ¤Ï912¥°¥é¥à¤¢¤ê¡¢32²¯Ç¯Á°¤Î¸¼Éð´ä¤À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎ¼è¤ÎÍâÇ¯¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÇÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÎ©ÇÉ¤ÊÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢72Ç¯¤Ë¥¢¥Ý¥í17¹æ¤¬ºÎ¼è¤·¤¿¸¼Éð´ä¡£½Å¤µ¤Ï118¥°¥é¥à¤Ç¡¢37²¯Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
9·î¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ³¤¤Î¾å¤ò²ó¤ë¡×¡¡
ËüÇî¤Ç¤Ï4µ¡¼ï¤Î¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ò±¿¹ÒÍ½Äê¡£¤½¤Î¤¦¤ÁANA HD¤Ï¡¢Äó·È´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÊÆ¥¸¥ç¥Ó¡¼¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡ÂÎ¤ò9·î²¼½Ü¤Î¤ªÈäÏªÌÜÍ½Äê¤Ç¡¢¼ÆÅÄ»á¤Ï
¡Ö¥¸¥ç¥Ó¡¼¤Ï¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ³¤¤Î¾å¤ò²ó¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¬ÌÏ´¶¤¬°ã¤¦Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆüANA HD¤¬È¯É½¤·¤¿24Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¡¢¹ñÆâÀþ¤È¤â¤ËÎ¹µÒ¼ûÍ×¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.0%Áý¤Î2Ãû2618²¯±ß¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤Ï5.4%¸º¤Î1966²¯±ß¡£ÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¸ºÌÈ¤äÊä½õ¶â¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅÀ¸¡¤ÇÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÊä½þ¶â¤ò±Ä¶È³°¼ý±×¤Ë·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë