À¾Éð¤¬º£µ¨£²ÅÙÌÜ£´Ï¢¾¡¡ªÃù¶âº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤£±¡¡»ß¤Þ¤é¤ÌÀä¹¥Ä´¥ë¡¼¥¡¼ÅÏÉôÀ»¤¬£³ÀïÏ¢Â³½é²óÀèÀ©ÂÇ¡õÊ£¿ôÂÇÅÀ¡¡½éËÜÎÝÂÇ¤Ë¤â°ÕÍß¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×
¡¡¡ÖÀ¾Éð£³¡Ý£±³ÚÅ·¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£´Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤òºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼ÅÏÉôÀ»¤¬£²ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤¿¡£ÅÏÉôÀ»¤Ï¤³¤ì¤Ç£³ÀïÏ¢Â³½é²óÀèÀ©ÂÇ¡¢£³ÀïÏ¢Â³Ê£¿ôÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±ÅÀº¹¤Î¼·²ó¤Ë¤ÏÀ¾Àî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¿û°æ¤¬£µ²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢¹ÃÈåÌî¡¢»³ÅÄ¡¢¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¡¢Ê¿ÎÉ¤ÈÌµ¼ºÅÀ·ÑÅê¤Ç³ÚÅ·ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÅÏÉôÀ»¤Ï¡ÖÀäÂÐÀèÀ©ÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ú¤Â³¤¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Ð´é¡£ÂÔ¤ÁË¾¤à½éËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£