イギリスを代表するヘヴィメタルバンドであり、NWOBHMのレジェンドと言えるサクソンが約14年ぶりの日本公演を行った。多くのバンドに影響を与え、現在も精力的な活動を続けている彼らは、バンドの象徴的なアルバムである『Wheels of Steel』の45周年ツアーを遂行中だ。本来であれば昨年2024年の11月に決定していた来日公演だったが、延期の振替公演となった事もあり「待ってました!」な空気が会場を包む。

< SAXON 〜 Hell,Fire and Steel Japan Tour 2025〜>



2025.4.26 代官山Unit1.Hell,Fire and Damnation2.Power and the Glory3.Back to the Wall4.Madame Guillotine5.Heavy Metal Thunder6.Dallas 1PM7.Strong Arm of the Law8.10669.The Eagle Has Landed?【Wheels of Steel】10.Motorcycle Man11.Stand Up and Be Counted12.747(Strangers in the Night)13.Wheels of Steel14.Freeway Mad15.See the Light Shining16.Street Fighting Gang17. Hold On18.Machine Gun〜Encore〜19.Crusader20.Denim and Leather21.And the Bands Played On22.Princess of the Night2025.4.27 Shibuya Stream Hall1.Hell,Fire and Damnation2.Dogs of War3.Back to the Wall4.There's Something in Roswell5.Heavy Metal Thunder6.Ball of Rock7.Never Surrender8.Broken Heroes【Wheels of Steel】9.Motorcycle Man10.Stand Up and Be Counted11.747(Strangers in the Night)12.Wheels of Steel13.Freeway Mad14.See the Light Shining15.Street Fighting Gang16.Suzie Hold On17.Machine Gun〜Encore〜18.Crusader19.Denim and Leather20.Strong Arm of the Law21.106622.And the Bands Played On23.Princess of the Night