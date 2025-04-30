Î©·ûÌ±¼çÅÞ ¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤ØË¡°ÆÄó½Ð¡¡É×ÉØ¤ÎÌ¾»ú¤òÅý°ì¡©ÊÌ¡¹¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï4·î30Æü¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì±Ë¡¤Î°ìÉô²þÀµ°Æ¤ò½°µÄ±¡¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ×ÉØ¤ÎÌ¾»ú¤òÅý°ì¤¹¤ë¤«ÊÌ¡¹¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¡£¤Þ¤Á¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
4·î30Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬½°µÄ±¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ì±Ë¡¤Î°ìÉô²þÀµ°Æ¡£¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ×ÉØ¤ÎÌ¾»ú¤òÅý°ì¤¹¤ë¤«ÊÌ¡¹¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö30Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¤´ü´Ö¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿²þ³×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤³¤Î²þ³×¤Ê¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÁ°¿Ê¤Ê¤·¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÅý°ì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÌ¾»ú¡£¤Þ¤Á¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Q¡Ë¤¤¤Þ¤´·ëº§¤Ï¡©
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ó
¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾»ú¤ÏÃ¶Æá¤ÎÌ¾»ú¤Ç¤¹¡£¹¹¿·¤È¤«Á´Éô°ìµ¤¤Ë¥«ー¥É¤âÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ó
¡Ö¤ª¶Ð¤á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¤½¤¦¤·¤¿¡Ë¡×
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë½÷À¤¬ÃËÀ¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½÷À¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤³¤Á¤é¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¢¤¹¤Ë¤Ï¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿»ö¼Âº§¤ÎÅö»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ö²þÀ«¤ò¤Î¤¾¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ìó3³ä¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÇÅÀ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ¤ÈÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖÌ¾»ú¤¬°Û¤Ê¤ë¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç°ãÏÂ´¶¤äÉÔ°Â´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Îº§°ù»þ¤Ë·è¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌ¾»ú¤ÏÅý°ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡Ë²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÀ«¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ó
¡Ö³°ÏÈ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«°ÊÁ°¤Ë²ÈÂ²¤Î´Ø·¸À¤ä¤¢¤êÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌ¾Á°¤ÇÁ´Éô¤¬²õ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ó
¡ÖÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Í³¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
É×ÉØ¤ÎÌ¾»ú¤òÅý°ì¤¹¤ë¤«ÊÌ¡¹¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«Áª¤Ù¤ëÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡£º£¸å¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£