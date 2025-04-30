±ð¤ä¤«¤Ê¿§ÂÇ³Ý¤òÈäÏª¤·¤¿»³²¼¼·»Ò​​​​​​​(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yamashita_nanako¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¶­Æâ¤Ë±Ç¤¨¤ëÇò¤Î¿§ÂÇ³Ý

¡¡23ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê¿§ÂÇ³Ý¤òÈäÏª¡£Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç¿§ÂÇ³Ý¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢­àÊ¡²¬¤Î·ÝÇ½¤ª»Ð¤µ¤ó­á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»³²¼¼·»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Åí¿§¤ÎÃåÊª¤Î¾å¤Ë±Ç¤¨¤ëÇò¤Î¿§ÂÇ³Ý¤ò±©¿¥¤ê¡¢»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤ÎÀÖ´Ö¿ÀµÜ¤Î¶­Æâ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖCM½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂçÏÂÉï¼·»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡ÖÂçÏÂÉï¼·»Ò¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿

±ð¤ä¤«¤Ê¿§ÂÇ³Ý¤òÈäÏª¤·¤¿»³²¼¼·»Ò
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yamashita_nanako¤è¤ê)

¡¡»³²¼¤Ï¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò3Ç¯´ÖÌ³¤á¿Íµ¤¤Ë¡£ºòÇ¯¤«¤é·ÝÇ½¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 