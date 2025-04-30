µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤¬ÀèÀ©ÂÇ¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È1000Æü¤Ö¤êÂÇÅÀ¡ª°Ë¿¥¥Ð¥ó¥¶¥¤¡¢¥¹¥¿¥á¥óÈ´¤Æ¤¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤âÂç´î¤Ó
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯4·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬30Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£6²ó¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1·³¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¹¥È1000Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê¡¢¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤ÈÎ¾±¦ÏÓ¤ÎÀèÈ¯¤Ç0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿6²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À©µå¤Î¤¤¤¤ÂçÀ¥ÎÉ¤«¤é2»Íµå¤ò¤â¤é¤¤¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤À¡£
¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ë¤¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀþ¤Ë±¿¤ó¤ÇÆóÎÝÂÇ¤È¤·¡¢ÆóÁö¡¦µÈÀî¤ËÂ³¤¤¤Æ°ìÁö¡¦¹ÃÈå¤â¥Û¡¼¥à¤Ø¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÏÅê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»³ºê¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¥Ý¡¼¥º¡£ÁýÅÄÎ¦¤òºòÇ¯6·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè321Æü¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡ÁýÅÄÎ¦¤ÎÂÇÅÀ¤Ï2022Ç¯8·î4Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç8²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇµÚÀî¤«¤éº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè¥¸¥ã¥¹¥È1000Æü¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î22Æü¤Ëº£µ¨½é¤Î1·³¾º³Ê¡£º£µ¨½éÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç1·³¤Ç¤Ï2022Ç¯9·î25Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤ÇÂçÌîÍº¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè941Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£