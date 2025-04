◆ONE N’ ONLY、デビューシングルタイトルは「BLAST」

【モデルプレス=2025/04/30】ONE N’ ONLY(ワンエンオンリー)が6月18日にリリースするデビューシングルのタイトルが「BLAST」に決定。あわせて、収録内容詳細が発表された。4月7日にユニバーサルミュージック/Polydor Recordsよりメジャーデビューすることをサプライズ発表し、話題沸騰中のスターダストプロモーション所属のボーイズグループONE N’ ONLY。デビューシングル「BLAST」は、「爆発」「爆風」や「楽しい時間を過ごす」という意味を持つタイトルで、デビューを機にさらにアップグレードされた姿をみせる、アグレッシブなONE N’ ONLYらしいパーティーチューンとなっている。

◆ONE N’ ONLYデビューシングル「BLAST」収録内容

そしてシングルに収録される特典映像内容も発表。初回限定盤Aには、ビジュアル撮影風景をメンバー本人が撮影したものが収録され、メンバー目線のオフショット映像が楽しめる。さらに4月7日に行われたメジャーデビュー発表イベント「ONE N’ ONLY Special Event〜Sweet Evening〜」の本編とオフショットが収録される。初回限定盤Bには、同じく4月7日のメジャーデビューイベントの本編・オフショットの他、全公演ソールドアウトし絶賛公演中のツアー「LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』のリハーサル映像が収録され、ライブを作り上げるメンバーの様子が詰まった映像となっている。(modelpress編集部)<CD収録楽曲 ※全形態収録曲同一>1.BLAST2.Bittersweet3.BOOM BASH【初回限定盤A】CD+Blu-ray・スリーブケース付き・フォトブックレット52P・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄全12種類/メンバーソロ×2種+集合2種)<Blu-ray収録内容>・Visual Shooting -Behind the Scenes-・2025.04.07『ONE N’ ONLY Special Event 〜Sweet Evening〜』-Behind the Scenes-【初回限定盤B】CD+Blu-ray・スリーブケース付き・フォトブックレット52P・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄全12種類/メンバーソロ×2種+集合2種)<Blu-ray収録内容>・『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』Rehearsal -Behind the Scenes-・2025.04.07『ONE N’ ONLY Special Event 〜Sweet Evening〜』-Behind the Scenes-【通常盤/初回プレス】CD・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄全12種類/メンバーソロ×2種+集合2種)【初回限定メンバーソロ盤 】CD・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄各メンバー全4種)※初回限定盤Aと初回限定盤Bのフォトブックレットは同一※初回限定盤A、初回限定盤B初回盤、通常盤(初回プレス)のトレーディングカードの絵柄は同一【Not Sponsored 記事】