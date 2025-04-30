¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Þ¤¿¿¦°÷¤¬ÂáÊá¡¡Á°²ó¤Ï²È¶ñ¤Çº£²ó¤ÏÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¡¡»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¡×
¹©»ö¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¹â³Û¤ÎÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¤òÏÅÏ¨¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°¿¦°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÄÍ¿Ê¹°»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¾Êý»Ô¡¦ÂçÄÍ¿Ê¹°»ÔÄ¹
¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
Ä¾Êý»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿¹·ò¸çÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤ÏÃÙ¹ï¤äÌµÃÇ·ç¶Ð¤â¤Ê¤¯¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áê¼¡¤°¿¦°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÄÍ»ÔÄ¹¤Ï¡£
¢£ÂçÄÍ»ÔÄ¹
¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ ¹ÔÀ¯¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÊºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¡Ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¡×
Ä¾Êý»Ô¤Ï¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÉþÌ³µ¬Î§¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢µîÇ¯¤â¹Ô¤Ã¤¿ÎÑÍý¸¦½¤¤ò¤³¤È¤·¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£