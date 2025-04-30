¹â²¬»Ô¤ÎÇîÏ«¾®³Ø¹»¡¡£±£°£°Ç¯Ä¶¤ÎÂ´¶ÈÀ¸ºîÉÊ¡¡ºß¹»À¸¤¬´Õ¾Þ
¹â²¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÂ³¤¯100Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¡¢¤¤ç¤¦¡¢¤³¤Î¾®³Ø¹»¤Îºß¹»À¸¤¬´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬»Ô¤ÎÇîÏ«¾®³Ø¹»¤ËÌÀ¼£»þÂå¤«¤é»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤Î³¨²è1Ëü5000ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢300ÅÀÍ¾¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢¹â²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÏÇîÏ«¾®³Ø¹»¤ÎÁ´¹»»ùÆ¸200¿ÍÍ¾¤ê¤¬ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¨²è¤Ï¡¢ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¤ª¤è¤½120Ç¯¤Î»þÂå¤Î½ç¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸
¡ÖÀÎ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾¼ÏÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²èÅ¸¡Ö¤¢¤Îº¢¤ß¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡×¤Ï¡¢Íè·î11Æü¤Þ¤Ç¹â²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£