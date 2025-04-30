KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤ÎºÆÊÔ¤ÇÅ×ÇÈ»Ô¤Ë¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë·Ù»¡½ð¤Î´ðËÜÀß·×¤ò¸©¤¬¤­¤ç¤¦È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¸©¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Å×ÇÈ¡¦ÆîÅ×¡¦¾®ÌðÉô¤Î³Æ·Ù»¡½ð¤òºÆÊÔ¤·¤ÆÅ×ÇÈ»ÔÉÄ²Ã¤Î¹ñÆ»359¹æ±è¤¤¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê·Ù»¡½ð¡¢²¾¾Î¡¦Å×ÇÈ·Ù»¡½ð¤Î´ðËÜÀß·×¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÄ£¼ËÅï¤È¼Ö¸ËÅï¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½4530Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ä£¼ËÅï¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Ç¤¹¡£Áë¸ý¶ÈÌ³¤ò1³¬¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁêÃÌ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿ÂÑ¿ÌÀ­Ç½¤ÏÉ¸½à¤Î1.5ÇÜ¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢72»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç±¿Å¾¤Ç¤­¤ëÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀß¤±¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£

¿·¤·¤¤·Ù»¡½ð¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï·úÀß¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢2028Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡½ð¤ÎºÆÊÔ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«µûÄÅ¡¢¹õÉô¡¢ÆþÁ±¥¨¥ê¥¢¡¢³êÀî¡¢¾å»Ô¥¨¥ê¥¢¡¢¹â²¬¡¢É¹¸«¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£