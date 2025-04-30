·Ù»¡½ðºÆÊÔ¡¡Å×ÇÈ»Ô¤Ë·úÀß¤Î¿··Ù»¡½ð¡¡´ðËÜÀß·×È¯É½
¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤ÎºÆÊÔ¤ÇÅ×ÇÈ»Ô¤Ë¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë·Ù»¡½ð¤Î´ðËÜÀß·×¤ò¸©¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Å×ÇÈ¡¦ÆîÅ×¡¦¾®ÌðÉô¤Î³Æ·Ù»¡½ð¤òºÆÊÔ¤·¤ÆÅ×ÇÈ»ÔÉÄ²Ã¤Î¹ñÆ»359¹æ±è¤¤¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê·Ù»¡½ð¡¢²¾¾Î¡¦Å×ÇÈ·Ù»¡½ð¤Î´ðËÜÀß·×¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÄ£¼ËÅï¤È¼Ö¸ËÅï¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½4530Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ä£¼ËÅï¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Ç¤¹¡£Áë¸ý¶ÈÌ³¤ò1³¬¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁêÃÌ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤·Ù»¡½ð¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï·úÀß¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢2028Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡½ð¤ÎºÆÊÔ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«µûÄÅ¡¢¹õÉô¡¢ÆþÁ±¥¨¥ê¥¢¡¢³êÀî¡¢¾å»Ô¥¨¥ê¥¢¡¢¹â²¬¡¢É¹¸«¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£