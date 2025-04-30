HEY-SMITH、映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』挿入歌に「Feel My Pain」起用
HEY-SMITHの楽曲「Feel My Pain」が、映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』の挿入歌に決定した。
『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』は、完全オリジナルストーリーの映画で、複合商業施設建設のため、さびれたシャッター商店街を取り壊すよう社長から指令を受けた阿川建設の裏社員とライバル社の川端建設の裏社員が商店街に潜入。裏社員vs裏社員で火花を散らすなか、商店街で出会った者たちが騙し合い、手を組み交差していく、笑いあり、涙あり、人情ありの予測不能な痛快アクションコメディ。
その映画の挿入歌としてHEY-SMITHの「Feel My Pain」が起用される。関西出身の瑠東監督がメガホンを取ったこの映画で、大阪のバンド・HEY-SMITHの楽曲が、果たしてどんな彩りを加えるのか。
HEY-SMITHは、5月14日に初のドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』をリリース。さらに、10月25日、26日には、大阪・泉大津フェニックスにて自身主催のフェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞を開催。チケットの3次先行は、5月11日23時59分までの受付となっている。
映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』
監督：瑠東東一郎
脚本：我人祥太、モラル
制作：松竹撮影所
配給：松竹
主演：WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）
出演：恒松祐里 森香澄 剛力彩芽／藤原紀香 竹中直人 ほか
映画公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/west-eiga/
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
出演：HEY-SMITH(両日出演)
Ballyhoo!!(U.S) / coldrain / Crossfaith / dustbox / ELLEGARDEN / ENTH / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SIX LOUNGE / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / キュウソネコカミ / ハルカミライ / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
[MC]：R藤本(両日出演)
[Performance]：team GOOD SKATES(両日出演)
チケット：各1日券:9,600円 / 2日通し券:18,000円
オフィシャル3次先行（5/11(日)23:59まで）：https://eplus.jp/ohmf2025/
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト：https://haziketemazare.com/2025/
『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』
DVD / 4,950円(税込)
Blu-ray / 6,050円(税込)
【法人別先着予約購入特典】
・タワーレコード：オリジナルクリアファイル
・Amazon.co.jp：L判ビジュアルシート
・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン
・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ
＜WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR＞
OPEN16:00/START17:00
w/GUMX
5月8日(木) 滋賀U☆STONE
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月11日(火) 熊本B.9 V1
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月14日(水) 神戸VARIT.
OPEN18:00/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月16日(金) 松山WstudioRED
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月23日(金) 仙台Rensa
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
チケット：全公演ソールドアウト
https://hey-smith.com/wtcbtour/
関連リンク
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