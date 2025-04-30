映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』



公開日：2025年5月2日（金）監督：瑠東東一郎脚本：我人祥太、モラル制作：松竹撮影所配給：松竹主演：WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）出演：恒松祐里 森香澄 剛力彩芽／藤原紀香 竹中直人 ほか映画公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/west-eiga/