ÍÙ¤ë¤Î¤Ï½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¡ª ¡í°ð²¼¼¯»ÒÍÙ¡í¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¡ÍÙ¤ê¤òÅÁ¾µ¤Î¤¿¤áÃÏ¶è³°¤Î¿Í¤â»²²Ã¡ª¡Ê»³·Á¡¦Â¼»³»Ô¡Ë
»³·Á¸©Â¼»³»Ô°ð²¼ÃÏ¶è¤Ç¤ª¤è¤½£±£¸£°Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¡Ö°ð²¼¼¯»ÒÍÙ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍÙ¤ë¤Î¤Ï½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¡ª "°ð²¼¼¯»ÒÍÙ"¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¡ÍÙ¤ê¤òÅÁ¾µ¤Î¤¿¤áÃÏ¶è³°¤Î¿Í¤â»²²Ã¡ª¡Ê»³·Á¡¦Â¼»³»Ô¡Ë
¤³¤ÎÍÙ¤ê¤ÏÃÏ¶è¤Ç½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±ÍÙ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡¢Â¼»³»Ô¤Î°ð²¼ÃÏ¶è¤Ç¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¼¯»Ò¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö°ð²¼¼¯»ÒÍÙ¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Îµ²ñ¼¤ÎºÝ¤ËËºî¤òµ§´ê¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤è¤½£±£¸£°Ç¯Á°¤«¤éÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éñ¤ÏÍº¼¯»Ò¤¬»³¤ËÆþ¤Ã¤¿»ó¼¯»Ò¤òÃµ¤·¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¸å¤Ë¿©¤ÙÊª¤Ë·Ã¤Þ¤ì´î¤ÖÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÉñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÃÏ¶èÆâ¤ËÂç¤¤Ê½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈäÏª¤Ç¡¢ÃÏ¶è¤Ë¿·¤¿¤ÊÊâÆ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö£¹£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤¢¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Å«¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤¹¤´¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¡Ê¼¡¤Ï¡Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡£ÍÙ¤ë¡Ê¼¯»Ò¤Ç¡Ë¡×
ÃÏ¶è³°¤Ë½»¤à¿Í¤â»²²Ã¡ª
ÃÏ¶è¤Ç¤â¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÍÙ¤ê¤òÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢º£²ó¡¢ÍÙ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÏ¶è¤Î³°¤Ë½»¤à£³¿Í¤È½÷À£³¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î·§Ã«°½²Ö¤µ¤ó¤âÍÙ¤ê¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿£±¿Í¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ÇÇÀ¶È¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¶¨ÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢»²²Ã¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÙ¤ê¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¡·§Ã«°½²Ö¡¡¤µ¤ó¡Öº×¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤À¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
°ð²¼¼¯»ÒÍÙÊÝÂ¸²ñ¡¡º´Æ£·ò°ì¡¡²ñÄ¹¡Ö½÷À¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤êÎÏÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÅÁ¾µ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¸åÀ¤¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¤ª¤è¤½£±£°Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤À¤±Éñ¤ï¤ì¤ë°ð²¼¼¯»ÒÍÙ¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤ÊÍÙ¤ê¼ê¤òÊç¤ê·Ñ¾µ¤òÂ³¤±¡¢º£²ó¤âÃÏ¶è¤Î½Ë¤¤»ö¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£