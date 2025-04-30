½é²óÌµÁÐÂ³¤¯À¾Éð¥É¥é2¡ÖºÇÄã¸Â¤Î³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä°Õ¼±¤Ç¡×3»î¹çÏ¢Â³¤Î½é²óÀèÀ©ÂÇ
¡¡¢¡À¾Éð¡½³ÚÅ·¡Ê30Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¿·¿Í¡¢ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬3»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄêÃå¤·¤¿¡Ö3ÈÖº¸Íã¡×¤Ç¤³¤ÎÆü¤âÀèÈ¯¡£ÃæÁ°ÂÇ¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¡¢º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤ÎÄ¹Ã«Àî¿®ºÈ¤òÆó¡¢»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ËÆâ³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®µå¤òÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁö¡¢¹¶¡¢¼é¡×»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²÷Â¤Ç»°ÎÝ¤Ø³ê¤ê¹þ¤Þ¤º¤ËÅþÃ£¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÂÎ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡£ºÇÄã¸Â¤Î³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä°Õ¼±¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢Ä¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2ÅÀÀè¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿25Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¤³¤ì¤Ç5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£4»î¹ç¤Ç1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£