µÆÍÛÄ®¤Ç°ìÈÖÃã¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°éÃÙ¤ì¤âº£¤Ï½çÄ´¤Ë°é¤Ä
µÆÍÛÄ®¤ÎÃãÈª¤Ç¡¢¿·Ãã¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAµÆÃÓÃãÉô²ñ¤Ç¤Ï¡¢17¸Í¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬70¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÆÍÛÄ®¤Ë¤¢¤ë³ùÅÄÇî¾¼¤µ¤ó¤ÎÃãÈª¤Ç¤Ïº£¡¢°ìÈÖÃã¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï2·î¤«¤é3·î¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1½µ´Ö¤Û¤ÉÀ¸°é¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÃãÀ¸»º¼Ô ³ùÅÄÇî¾¼¤µ¤ó
¡Ö¿·Ãã¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤È¤ì¤Æ¡¢µÞ¿Ü¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ªÃã¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÈÖÃã¤Î¼ý³Í¤Ï5·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢JAµÆÃÓ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¸©Æâ¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ¯´Ö62¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£