【週刊FLASH 5月13日・20日号】 4月30日発売 価格:730円

光文社は「週刊FLASH 5月13日・20日号」を本日4月30日に発売した。価格は730円。表紙と巻頭ページには田中美久さんが登場。10ページにわたってグラビアを披露する。

インタビューでは出演中の映画「#真相をお話しします」に関連し、「知りたい真相」について語っている。

田中美久(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

マルチタレントとして活動する熊切あさ美さんがFLASHに登場。同誌では実に13年ぶりとなる撮り下ろしは9ページにわたる袋とじとなっている。FLASHデジタル写真集「EXCELLENT」が各電子書店で発売中。

熊切あさ美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

熊切あさ美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

アイドルグループ「O₂」の南みゆかさんは同日発売のデジタル写真集「19歳の背伸び」から、未公開のものを含む厳選カットを7ページにわたり披露。19歳という年相応の少女らしさを感じさせながら、オトナっぽい表情も見せてくれる。

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

1年半の充電期間を経て活動を再開した大瀧沙羅さんは、長い手足を生かした大胆なポーズや、二十歳を迎え磨きがかかったオトナっぽい表情などを披露。FLASHデジタル写真集「So Juicy」も発売中となっている。

大瀧沙羅(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

大瀧沙羅(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

芸能活動10周年を記念した写真集「10。」が発売中の都丸紗也華さんは、4ページにわたって美ボディを披露。インタビューではファンへの思いを語ってくれている。

都丸紗也華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

テレビ出演をきっかけに「美人ドライバー」と話題を呼ぶ中島由依子さん。Gカップの驚異的なプロポーションを披露する。FLASHデジタル写真集「愛を届けて」も発売中。

中島由依子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

中島由依子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

「美少女図鑑AWARD2023」で特別賞3冠を獲得した白濱美兎さんは、"二人きりの別荘旅"をテーマに水着グラビアを披露。FLASHデジタル写真集「いつだって君と」「ふたりきりだね?」が各電子書店で発売中。

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介

アイドルグループ「Sweet Alley」の深江有恵さんは、5ページにわたりそのプロポーションを披露している。

深江有恵(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

ミスFLASH2025グランプリの葵成美さん、丸山りささん、MAHOさんと、同スペシャル賞の鳥海かうさんの4人が4月30日にソロデジタル写真集を4冊同時発売。「FLASH」でもグラビアページを飾っている。

ミスFLASH2025(左から丸山りさ、葵成美、MAHO)(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

葵成美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

丸山りさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

MAHO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

鳥海かう(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

