¼ã¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òŽ¢¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤Ž£¤Î°ì¸À¤ÇÄÙ¤¹¡ÄÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ëŽ¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ª¤¸¤µ¤óŽ£¤ÎÌñºÒ
¢£ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤È¥é¥È¥Ó¥¢¤Î´Ö
²áµî30Ç¯¡¢Ê¿¶ÑGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬1¡óÌ¤Ëþ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¼çÍ×Àè¿Ê¹ñÃæºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¡£
ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤¬È¯É½¤·¤¿2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÏOECD²ÃÌÁ¤Î38¥«¹ñÃæ32°Ì¡¢°ÌÃÖ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤È¥é¥È¥Ó¥¢¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÄäÂÚ¤òÃ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢ÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²þÁ±³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤À¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬²þÁ±³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ÒÆâÄó°Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢Í×°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
¢£¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×
°ÊÁ°¡¢É®¼Ô¤Ï¤¢¤ëÃæ·øÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¤Î2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦²ñ¼Ò¾åÁØÉô¤«¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç²þÁ±³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¾¶È°÷¤Î¹Í¤¨Êý¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤
¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷¤é¤¬¡¢²þÁ±³èÆ°¤ò³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë²þÁ±³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥¥ë¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ëµó¤²¤¿Í×ÁÇ¤òÆÃ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î»»½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÁÒ¸Ëºî¶È°÷¤ä»öÌ³¿¦°÷¤Ê¤É¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÐÍÑÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÈà¤éÈà½÷¤é¤Ë¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¢£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¥¢¥Ã¥×
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢²þÁ±³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òµ¯°Æ¤·¡¢KJË¡¡Ê¢¨¡Ë¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢¨¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥«¡¼¥É¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥«¡¼¥É¤òÊ¬Îà¡¦À°Íý¤·¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÅÌÛÃÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸À¸ì²½¤ä¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ýÈ¯¸«¤ò¹Ô¤¦¼êË¡
¾ÜºÙ¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏµÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
30Âå¤ÎÃËÀÁÒ¸Ëºî¶È°÷¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
20Âå¤Î½÷À»öÌ³°÷¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ñµÄ¤Ï½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤Ï¶ÈÌ³Ì¿Îá¤À¤«¤é¤È·ù¡¹»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ´Ö³°¤Ç¤âÉ®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤ÏÌò°÷¤¿¤Á¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿²þÁ±¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á°Æü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¶¯¤¯ð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶¯Îõ¤ÊÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿Ìò°÷¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³«»Ï¤Î5Ê¬Á°¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÌò°÷¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö´ç¼óÂ·¤¨¤Æ²¿»þ´Ö¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡©¡¡º£Æü¤Ï¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î»»½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ç»Ý¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤ÎÌò°÷¤ÏÀèÂå¼ÒÄ¹¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤È¤Î³Î¼¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³«»ÏÁ°¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤·¤é¤±¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢É®¼Ô¤È¼ÒÄ¹¤Ïº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÎò»Ë¤Ï100Ç¯Â¤é¤º
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢¤«¤±¤¿ÈñÍÑ¡Ê¥³¥¹¥È¤äÅê»ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢100Ëü±ß¤òÅê¤¸¤¿¹¹ð¤Ç¡¢50Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤·¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¹¹ð»Üºö¤ÏÀÖ»ú¤«¤Ä¼ºÇÔ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
100Ëü±ß¤Î¹¹ð¤òÅê¤¸¤Æ¡¢¡Ö1000Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤òÆÀ¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¡Ö1²¯±ß¤ÎÇä¾å¤òÆÀ¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï20À¤µª¤Ê¤«¤Ð¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î·ÐºÑÉü¶½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤Î¹â¤¤Åê»ñ¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤Ë½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÈñÍÑ¡×¤â¡Ö¸ú²Ì¡×¤â»»½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤
¡ ¸ú²ÌÂ¬Äê¤Î»»½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¡¢ÈñÍÑ¡¦¸ú²Ì¤È¤â»»½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤òÈñÍÑ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤ÎÈñÍÑ¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ»»½Ð¡¦·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¾å¡¦Íø±×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÀÅª¤Ê»ØÉ¸¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¢ ³°ÉôÍ×°ø¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾ðÀª¤ä¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÆ°ÀÅ¤Ê¤É¡Ë¤Î±Æ¶Á
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î»»½Ð¤Ï¡¢¤Þ¤º¾¦ÉÊ³«È¯¡¦²þÁ±³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë½é´üÃÊ³¬¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÀµ³Î¤ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë¶¥¹çÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤ÏÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÆ°×¤ËÇË²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤À¡£
¢£¸ÀÍÕ¡¦ÏÀÍý¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤
Àè¤ÎÃæ·øÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¤ÎÎã¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
²þÁ±³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÁÒ¸Ëºî¶È°÷¤ä»öÌ³°÷¤é¤Ï¡¢¼ÒÆâÈ¯É½¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿»þ´Ö¤â¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¤À¤¬ÌäÂê¤ÎÌò°÷¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î°ì¸À¤ÇÈà¤éÈà½÷¤é¤Î¾ðÇ®¤òÁ´ÈÝÄê¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ¡¤ÀÞ¤Ã¤¿¡£
Àè¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡ØÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡Ù¤È¤·¤¿¼ÒÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ï°ì¹Í¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤¬É®¼Ô¤Ï¡¢²¾¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¡¢¤È¤¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¡¦ÏÀÍý¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê±þ¤ÎÏ«ÎÏ¤¬³Ý¤«¤ë¡£
²þÁ±³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î»»½Ð¤â¹Ô¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£
¢£¾åÁØÉô¤ËÂ¿¤¤¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ª¤¸¤µ¤ó¡×
¤·¤«¤·¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¿®Êô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¾åÁØÉô¤ËÂ¿¤¤¡Ë¤Ï¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»ñÎÁÆâ¤Ë¤¢¤ëÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤ï¤á¤¯¡£
¡Ö¤³¤Î¸ú²Ì»»½Ð¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀµ³Î¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö100Ëü±ß¤·¤«Íø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë3000Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤Æ³«È¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×
²þÁ±³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È²ñ¼Ò¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Çº¤ßÈ´¤¤¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¥×¥é¥¹¥ª¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤È¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¡¢¸þ¾å°ÕÍß¤Î¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤º¤¿¤º¤¿¤ËÇË²õ¤·¤Æ¡¢²¿¤éÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£Å¬Åö¤Ê¿ô»ú¤ÇãÈµÄ¤òÄÌ¤¹¡Ö°ÛÃ¼¼Ô¡×¤â
É®¼Ô¤Ï¡¢ÊªÎ®¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÉ½´ÇÈÄ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ»Å»öÊÁ¡¢ÊªÎ®DX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°²½µ¡´ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ»öÎãµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£
µ»ö¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆ³ÆþÁ°¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì»»½Ð¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖãÈµÄ½ñÎà¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ³Æþ´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ëÂç¼êÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÇÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤é¡¢¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢´¶À¤ÎÉôÊ¬¤Ç·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
µìÍè¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï°ÛÃ¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ä¹ÔÆ°¤ä´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÏÂ¤òÍð¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÁÂ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¡Ö½Ð¤ë¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤
¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í¤ò¡¢²¿¤â¤»¤º¡¢²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤¿¤ÀÈãÈ½¤À¤±¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Ã¡¤¯¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÁÆ¬¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¡¢Âº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ï¤äÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¤À¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë²þÁ±³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ËÜµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î1¤Ä¤Ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜµ»ö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à²Ã¸º¤Î±öÇß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤·¤Æ¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¿½¾¶È°÷¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¡¢²þÁ±³èÆ°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆÜºÃ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ºäÅÄ ÎÉÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ÊªÎ®¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢PavismÂåÉ½
¡Ö¼çÀï¾ì¤ÏÊªÎ®¶È³¦¡£À¸¶È¤ÏIT¸æÍÑÊ¹¤¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÎ®¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡ÖÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¸½¾ì¤«¤é¡×¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÜIT¡ËÂ¾¡¢ÊªÎ®¥á¥Ç¥£¥¢¡¢´ë¶È¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÊªÎ®¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢PavismÂåÉ½ ºäÅÄ ÎÉÊ¿¡Ë