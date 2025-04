西片梨帆が、デジタルシングル「Hope you like it.」を4月30日にリリースした。タイトルは、一方通行の想いだと分かっていても、あなたが気に入ってくれたらいいのにと願いを込めるように付けられた。ドリーミーポップサウンドを基軸としながら、エモーショナルな歌詞が世界観を際立たせる楽曲になっている。2年前に渋谷WWWで開催された単独公演<Hope you like it.>に続く物語となっており、これまでライブでのみ披露していた楽曲であったが、今回ファン待望のリリースとなった。恋人との別れを経験しながらも、悲しみに浸ることで前を向く、西片梨帆なりのラブソングだ。

デジタルシングル「Hope you like it.」

2025年4月30日(水)リリース

配信URL:https://linkcloud.mu/e24455b2

<西片梨帆 活動10周年企画 単独公演「始まりはいつも雨、あなたが好きだった」>

名古屋 7月19日(土)新栄RADSEVEN

大阪 8月2日(土)心斎橋club vijion

チケット発売中

URL:https://riho14nashi.thebase.in/

今年活動10周年を迎える西片梨帆。夏には初の大阪・名古屋での単独公演も決定している。