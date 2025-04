4月29日、大阪・関西万博のEXPO アリーナ「Matsuri」にて<EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE">が開催。万博のスペシャルサポーターを務める THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERと“Jr.EXILE”から4グループが集結し、この日限りのスペシャルライブを繰り広げた。オフィシャルからのレポートをお届けする。

公演概要

<EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE">

日程:4月29日(火・祝) 17:00開演

場所:EXPOアリーナ「Matsuri」

出演:Jr.EXILE4グループ

(THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER)

<EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE">日程:4月29日(火・祝) 17:00開演場所:EXPOアリーナ「Matsuri」出演:Jr.EXILE4グループ(THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER)

アーカイブ配信情報

■チケット販売期間

4月18日(金) 19:00〜アーカイブ公開終了まで



■アーカイブ視聴可能期間

公開開始から2週間(予定)

※アーカイブは後日公開を予定



■チケット価格

CLプレミアムPLUS会員/CLプレミアム会員:\4,400(税込) / 1,680コイン

CLフリーPLUS会員/CLフリー会員:\5,500(税込) / 2,100コイン

※有料会員、無料会員それぞれ価格が異なりますのでご購入の際はご注意ください。

SwipeVideo \8,800(税込)



本イベントはLDHのデジタルコミュニケーションサービス「CL」と「SwipeVideo」にてPPV配信いたします。

CLでは通常アングル、SwipeVideoでは“世界初“の20台のカメラを自分の好きな視点に切り替えながら観られるマルチアングルでの配信となります。

今回、スイッチング映像に加え、各メンバーを常に追っかける推しカメラアングルを含む合計20アングル程度を予定。ご自身のお好きなアングルを見つけて、チャットで感想や「マイベストアングル」を投稿しながら楽しむことができます。



■開演日時

2025年4月29日 (火祝)17:00



【CLはこちらから】https://www.cl-live.com/programs/live/uUGpQUDDH1dbBbncm7cMvB

【SwipeVideoはこちらから】https://sv-commerce.com/67ecabe48a582f001ab794f5

■チケット販売期間4月18日(金) 19:00〜アーカイブ公開終了まで■アーカイブ視聴可能期間公開開始から2週間(予定)※アーカイブは後日公開を予定■チケット価格CLプレミアムPLUS会員/CLプレミアム会員:\4,400(税込) / 1,680コインCLフリーPLUS会員/CLフリー会員:\5,500(税込) / 2,100コイン※有料会員、無料会員それぞれ価格が異なりますのでご購入の際はご注意ください。SwipeVideo \8,800(税込)本イベントはLDHのデジタルコミュニケーションサービス「CL」と「SwipeVideo」にてPPV配信いたします。CLでは通常アングル、SwipeVideoでは“世界初“の20台のカメラを自分の好きな視点に切り替えながら観られるマルチアングルでの配信となります。今回、スイッチング映像に加え、各メンバーを常に追っかける推しカメラアングルを含む合計20アングル程度を予定。ご自身のお好きなアングルを見つけて、チャットで感想や「マイベストアングル」を投稿しながら楽しむことができます。■開演日時2025年4月29日 (火祝)17:00【CLはこちらから】https://www.cl-live.com/programs/live/uUGpQUDDH1dbBbncm7cMvB【SwipeVideoはこちらから】https://sv-commerce.com/67ecabe48a582f001ab794f5

本イベントは LDH のデジタルコミュニケーションサービス「CL」と「SwipeVideo」にて生配信も実施。「SwipeVideo」では20台のカメラを⾃分の好きな視点に切り替えながら視聴できる“世界初“の試みも行われた。4グループそれぞれの紹介映像が流れた後、トップバッターとして登場したのはFANTASTICS。「TOP OF THE GAME」で明るくライブをスタートさせると、「Tell Me」はパフォーマーのダンスソロを取り入れたバージョンで届けられ、一人ひとりのスキルを存分に見せつけた。『仮面ライダーガヴ』の主題歌として話題の「Got Boost?」では観客と一緒に“ガヴガヴダンス”を繰り広げ、そこからクラップを煽り、屋外の会場によく似合う爽快な「PANORAMA JET」へ。メンバーや観客も曲に合わせて大きくジャンプし、会場全体に笑みが溢れていた。「Flying Fish」、「SUPER DUPER DISCO」で再度盛り上げていくと、それぞれの個性が弾けるようにカラフルなライトが彩る中で歌われたのは、グループの冠番組第5弾 『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の主題歌である「FUNKTASTIC!」。最後は「Yellow Yellow」をあたたかく届け、広大なアリーナに観客のシンガロングも響きわたっていた。2番手のPSYCHIC FEVERのステージは、TikTok 総再⽣回数2.7億回を突破し、昨年は世界各国のチャートもにぎわせた「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」で幕を開けた。歓声も一層高まる中、7人は「HABANERO」の力強いパフォーマンスでさらに観客のテンションを上げていく。MCで「夏のラブソング」と⼩波津志が紹介して歌われたのは、リリース前の新曲「Gelato」。この日初披露となったこの楽曲は、夕暮れのシチュエーションも相まってエモーショナルな雰囲気を作り上げていた。7人の甘い歌声と繊細なダンスパフォーマンスで観客を魅了した後は、メンバー全員で大きくクラップを煽り、キャッチーなメロディラインが印象的な「BEE-PO」で再び会場を一つに。ラストは「Paradise」で会場を心地よく揺らしてステージを締めくくった。南国を想像させる青い海と空の映像をバックに登場したBALLISTIK BOYZは、「SUMMER HYPE」で爽やかにライブをスタート。万博の会場に一足早く夏の風を吹かせた。そこから「SAY IT」「Animal」とグループの人気曲を立て続けに披露すると、「360°」ではメンバーがステージを歩き回って歌声を届けていく。アリーナの隅々や配信のカメラに向けても笑顔を振りまく7人に応えるように、客席では観客が掲げるグッズのフラッグが左右に揺れていた。7人の楽しさが伝わってくるステージを見せた後、最後に届けられたのは「PASION」。エネルギッシュなパフォーマンスで会場のテンションを一気に高め、残るTHE RAMPAGEへとバトンを繋いだ。BALLISTIK BOYZの明るくにぎやかなステージから、ガラリと雰囲気を変えて届けられたTHE RAMPAGEのステージ。4グループの中でも人数の多さを活かしたダイナミックなパフォーマンスで終始会場を盛り上げた。まずは「Everest」の重厚なサウンド、クールかつ洗練されたパフォーマンスで観客を魅了。そこから「Spider Bridge」「Stampede」「Fallen Butterfly」「SOLDIER LOVE」とノンストップで駆け抜けていき、会場を荘厳な空気で満たしていく。曲が流れるとともに大歓声があがったのは「24karats GOLD GENESIS」。LDHの伝統を継承したこの曲を万博の会場に力強く響かせ、最後にグループの定番曲「100degrees」を披露。16人の気迫が伝わってくる、圧巻のステージだった。THE RAMPAGEのステージが終わると、4グループがステージに集結。FANTASTICSとTHE RAMPAGE、PSYCHIC FEVERとBALLISTIK BOYZに分かれたパフォーマー同士のダンスバトルが行われた後、最後に全員でダンスパフォーマンスを繰り広げていく。こうして、イベントのフィナーレとして総勢38人で歌われたのは「24WORLD」。グループの垣根を越え、4組が勢ぞろいして一つになった、まさにスペシャルなパフォーマンスを万博の会場に刻んだ。万博のスペシャルサポーターを務めるJr.EXILEより4グループによる、この日だけの祝祭感に満ちたステージ。4月13日に開幕した大阪・関西万博をここからさらに盛り上げていく、最高の1日になったはずだ。