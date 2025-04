昨年、凪希(Vo)とJUNNA(Dr)が加入して以降、精力的な活動を重ねてきたHAGANEが、ついにフルアルバム『TOP OF THE TOWER』を完成させた。ハードロック/ヘヴィメタルを基調としつつ、優美さと遊び心も随所で発揮している。現在の編成で形にできるサウンドの可能性を最大限に示した作品だ。込めた想い、手応えを凪希(Vo)、Sakura(G)、Sayaka(B)、JUNNA(Dr)が語ってくれた。

▲凪希(Vo) ▲凪希(Vo)

▲JUNNA(Dr) ▲JUNNA(Dr)

▲Sakura(G) ▲Sakura(G)

▲Sayaka(B) ▲Sayaka(B)

『TOP OF THE TOWER』

2025年4月30日(水)発売



◾︎初回限定盤:CD+DVD 4,200円(税込)



◾︎通常盤:CDのみ 3,500円(税込)





[CD収録曲]

01. Top Of The Tower

02. Not Lose

03. Kagome

04. Out of the Darkness

05. Start Our Journey

06. 剣のレコード -Records of TSURUGI-

07. Over the fate

08. Salvation

09. Catch the star

10. With a Dream

11. Heart Scream

全11曲収録



[DVD収録内容]

新曲「Not Lose」Music Video

「Start Our Journey(Runway Ver.)」Music Video

「Looking back talk time」

※メンバーがこの1年を振り返った座談会。

「Reboot of HAGANE 〜from 2023 to the future〜」

<HAGANE Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」>

5月15日(木) 仙台MACANA

開場18:00/開演18:30

[問]キョードー東北 022-217-7788



5月17日(土) 横浜 BAYSIS ※SOLD OUT

開場16:30/開演17:00

[問]サイレンエンタープライズ 03-3447-8822



5月18日(日) 西川口 Hearts ※SOLD OUT

開場15:30/開演16:00

[問]サイレンエンタープライズ 03-3447-8822



5月23日(金) 神戸 太陽と虎 ※SOLD OUT

開場18:00/開演18:30

[問]YUMEBANCHI (大阪) 06-6341-3525



5月24日(土) 大阪 アメリカ村 DROP ※SOLD OUT

開場16:30/開演17:00

[問]YUMEBANCHI (大阪) 06-6341-3525



5月31日(土) 千葉 LOOK ※SOLD OUT

開場16:30/開演17:00

[問]サイレンエンタープライズ03-3447-8822



6月5日(木) 京都 KYOTO MUSE

開場18:00/開演18:30

[問]YUMEBANCHI (大阪) 06-6341-3525



6月7日(土) 広島 SECOND CRUTCH

開場16:30/開演17:00

[問]YUMEBANCHI (広島) 082-249-3571



6月8日(日) 福岡 OP's ※SOLD OUT

開場15:30/開演16:00

[問]BEA 092-712-4221



6月14日(土) 名古屋 新栄シャングリラ ※SOLD OUT

開場16:30/開演17:00

[問]キョードー東海052-972-7466



6月15日(日) 静岡 Sunash ※SOLD OUT

開場15:30/開演16:00

[問]キョードー東海052-972-7466



6月24日(火) 東京 渋谷 CLUB QUATTRO

開場17:45/開演18:30

[問]サイレンエンタープライズ03-3447-8822



・TICKET

オールスタンディング 前売 \5,000(税込/ドリンク代別)

※6/24渋谷 CLUB QUATTROのみ 前売 \6,000(税込/ドリンク代別)



・一般発売(先着) 【C番】

3月15日(土) 10:00〜

仙台・渋谷

・イープラス https://eplus.jp/hagane/



京都・広島

・イープラス https://eplus.jp/hagane/

・ローチケhttps://l-tike.com/hagane/

・ぴあ https://w.pia.jp/t/hagane/



ワンマンライブ情報

12月25日(木)新宿Zepp Shinjuku(TOKYO)

※詳細は決まり次第発表いたします

関連リンク

◆HAGANE オフィシャルサイト

◆HAGANE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆HAGANE オフィシャルX

◆HAGANE オフィシャルInstagram

◆HAGANE オフィシャルTikTok

◆ ◆ ◆──『TOP OF THE TOWER』は、どのようなアルバムになったと感じていますか?Sakura:「詰め込めるだけ詰め込む」という感じで曲を作ったんですけど、その結果、面白くてバラエティに富んだアルバムになりました。JUNNA:去年リリースしたEPの『Life Goes On!』は、これまでに私が経験してきたことを全部詰め込む意気込みで臨んだんですけど、今回はその先に進んでステップアップできたと思います。凪希:自分の声でレコーディングした音源をさらにたくさん形にできることが嬉しかったです。聴いてくれたみなさんに「凪希は、こういう歌い方もできるんだ!」と感じていただけるように頑張りました。Sayaka:新体制になってからこんなに早くアルバムを出せるとは想像していなかったんですよね。新しいメンバーは各々のスキルも高いので、このスピード感でアルバムを作れたんだと思います。──今の編成のHAGANEの強みは、どのようなところにあると感じていますか?Sakura:前の編成は5人だったので、人数が減ることで困ったりもするのかなと思っていたんです。でも、やれることの方が増えているのが不思議なんですよ。それは面白い魅力とスキルを持った2人が加入したからこそだと思います。前の編成の時はハードロック寄りのテンポも多かったんですけど、今は「BlackCult」や「Sword Of Judgement」みたいなメロスピの方向も増やすことができているのがいいなあと思っています。──ソングライターとしての自由度が広がったということでしょうか?Sakura:まさにそういうことです。凪希ちゃんは低音までしっかり聴かせることもできて、それが魅力的です。JUNNAちゃんは、ツーバスのプレイがすごいですし、そういう部分を活かして作れるようになっています。凪希:めっちゃ褒めてくれる(笑)。普段、Sakuraさんがこんなに饒舌にメンバーを褒めることはないので嬉しいですね。JUNNA:私もちょっと、とろけてます(笑)。メロスピは私ももともと好きだったので、全力でプレイできるのが幸せです。HAGANEは音が大きいので、150%で叩いても大丈夫なんですよ。Sayaka:お互いに遠慮がないバンドですからね。──今のHAGANEにみなさんが手応えを感じているのは、去年の12月にリリースした「Start Our Journey」からも伝わってきます。この4人で力強く前に進もうとしている姿を歌っていますよね?凪希:はい。歌詞を書く際にそういうイメージをSakuraさんから頂いていましたし、私の中にもそういう気持ちがあったんです。初めて書いたHAGANEの歌詞だからこその新鮮な言葉ばかりの歌詞になりました。初めて剣士(HAGANEファンの呼称)のみなさんと出会った時の感情を忘れないようにしたくて、「一緒に行こう!」みたいな気持ちを込めています。JUNNA:「Start Our Journey」もそうなんですけど、ライブで叩きながら楽しくなっちゃうんですよ。4人が1つになった時の空気感のすごさを、ステージでみんなを後ろから見ながらいつも感じています。──活き活きとプレイしている姿を観て、HAGANEに加入する前から応援してくれていたファンも喜んでいますよね?JUNNA:はい。「またバンドを始めてくれて嬉しい」とか、とても喜んでくださっています。Sakura:加入を発表した時、「JUNNAちゃん、きたー! ボーカルは一体誰なんだ?」って盛り上がってましたからね。凪希:写真で顔を隠してたんですよね。JUNNA:私はバレてましたけど。凪希:ツインテールでバレる(笑)。──「HAGANE にJUNNAちゃんが加入したらいいなあ」って思っていたファンもいたんじゃないですか?JUNNA:そうなんだと思います。イベントとかでファンのみなさんにお会いした時、「HAGANEから連絡とかないの?」って言われたことがありました。「え? HAGANEってメンバーがいなくなるんですか?」ってしらばっくれてたんですけど(笑)。──(笑)。「Out of the Darkness」「Catch the star」とか、ファンが大喜びするサウンドでしょうね。この4人が生み出す大きなエネルギーは、本当に気持ちいいです。Sakura:「Out of the Darkness」は、「ZERO」の第2弾みたいな感じがあります。ギターリフ自体はちょっと前からあったんですけど、その後の展開はフルアルバムを作ることになってから広げました。アルバムの中に何か1つ重いものが欲しくて作ったんですよね。──「Catch the star」の歌詞は、JUNNAさんが書いたんですね。JUNNA:はい。初めてHAGANEの歌詞を書きました。歌に言葉をはめるのが初めてだったので、形にするのが大変でしたね。──歌詞をメンバー全員が手掛けたアルバムにもなりましたが、どのような経緯でそうなったんでしょうか?Sakura:前回のEPで初めての作詞をSayakaにお願いして、「いいなあ!」って思ったんです。そこから「Start Our Journey」の歌詞を凪希ちゃんに書いてもらうことになって、「次はJUNNAちゃんにも書いてもらいたいな」と。メンバーそれぞれの個性が歌詞でどういう風に表れるのかを私も楽しみにしていました。今後、4人で歌詞の1A、1Bとかを分担するのも面白そうですね。あと、しりとり形式で書くとか? 「り」で終わったら、次の人が「り」から始めたり?JUNNA:「また『り』だ!」っていう「り」攻めは困る(笑)。──凪希さんが作詞をした曲は、HAGANEのメンバーとして歌える喜びが伝わってくる印象もありました。凪希:そうですか?──はい。「Not Lose」や「With a Dream」は、特にそういう印象ですね。凪希:嬉しいです。今までにいろいろなオーディションを受けて、ずっと駄目だったんですよ。私が家で大きな声で歌ってるのを聴いた父と姉が「こいつの声はどのジャンルで活きるんだろうね。R&Bでもないし、普通のJ-POPでもないよね」って言ってたらしくて。私がHAGANEに加入して、「メタルか!」って納得がいったらしいです。──メタルは縁遠いジャンルだったみたいですね。凪希:そうなんです。もともとメタルのことを全然知らなくて。やっと最近、「合ってる」と自分でも感じるようになりました。他のメタルバンドのシンガーさんとは違う感じがあるのも自覚し始めているので、それを活かしていければHAGANEの武器になるのかなと。だからあえてメタルの曲は聴かず、もともと好きなJ-POPを聴くようにしていますね。──TOMOOさん、Mrs. GREEN APPLE、藤井風さん、MISIAさんとかが好きなんですよね?凪希:はい。大好きなみなさんのライブの映像とかを観て、「こうやって声を出してるんだ」とか勉強しています。それが自分の個性に繋がったらいいなあと思っているので。──楽器の演奏に関しても、メタル愛好家が大喜びする曲が満載のアルバムになりましたね。「Not Lose」のギターソロとか、本当にどうかしていますよ。Sayaka:ギターソロ、すべてがどうかしていますよね(笑)。Sakura:ライブでも頑張って弾きます。──ご自身で作る曲によって、どんどんハードルを上げていますよね?Sakura:はい(笑)。凪希:「もう無理だあ」って毎回言ってますからね。JUNNA:私も新しい曲を聴く度に「えらいこっちゃ!」って思ってます(笑)。Sayaka:ベースは、昔の方がハードでしたけど。Sakura:昔はむちゃぶりをしてたよね?Sayaka:うん。最近、ベースに関しては優しくなりました(笑)。打ち込みでデモを作ってたので、むちゃぶりになってたんでしょうね。Sakura:今回のアルバムの曲はベースソロも多いし、そこも聴いて楽しんでもらえたらいいなあと思っています。凪希:私はみんなの音に包まれて歌うのが幸せなんですよ。そういう幸せは、ライブで一番感じます。HAGANEに加入する前は、こんなに速いテンポで歌えるとは思ってなかったんですけど。「速いなあ。高いなあ」って思ってました。Sakura:テンポに関する感覚は麻痺してるのかも。JUNNA:BPM 170とかでも遅く感じるようになってますからね。凪希:スピード違反常習犯のHAGANEです(笑)。──(笑)。スピード感に溢れた曲がたくさん収録されている中、和テイストの「Kagome」はとても新鮮です。Sakura:HAGANEというバンド名なのに、和テイストの曲がずっとなかったんですよね。温めていたアイディアを形にしたのが前のEPの「天下五剣」でした。今回のアルバムにもそういうのが欲しくて「Kagome」を作りました。──「Kagome」の歌詞を書いたのはSayakaさんですね。Sayaka:はい。Sakuraから「剣士の地獄祭りをテーマに書いてください」というオーダーがあったので、地獄とお祭りを想像できる世界観を歌詞にしました(笑)。──《輪廻の籠を燃やせ》とか、かなりインパクトのある表現です。Sayaka:輪廻って抜け出すことができないじゃないですか? そこを「かごめかごめ」とリンクさせました。「籠に入ってしまった私たちは、籠を燃やさないと外に出られないぞ」ということです。──童謡の「かごめかごめ」のメロディを引用していますね。Sakura:はい。著作権にひっかからないメロディを入れたくて、OKかどうかちゃんと調べました(笑)。クラシックのメロディの引用とかも今後やってみたいです。シンフォニックメタルもそうですけど、メタルとクラシックの相性は、めちゃめちゃいいですからね。凪希:クラシック、いいですね。最近、K-POPでもクラシックのサンプリングが流行ってますし、面白い融合ができると思います。Sayaka:新しい曲のデモを聴くのがいつも楽しいんですよね。新鮮さがあるので。JUNNA:「どうやって叩いて、どういう金物を使おうか?」とか、デモを考えるのを私もいつも楽しんでいます。──JUNNAさんは小柄ですけど、出す音とのギャップがものすごいですよね。JUNNA:よく言われます。──バスドラム、何インチでしたっけ?JUNNA:22インチです。体格的に20インチの方が合ってるのかもしれないと、ちょっと思うんですけど。でも、24インチとかも迫力があって、いいですよね。──26インチに行く予定は?JUNNA:バスドラムが26インチだと、私が見えなくなりますよ(笑)。──(笑)。「剣のレコード -Records of TSURUGI- 」は、作詞がSayakaさん。作曲がSayakaさんとJUNNAさんですね。このコンビネーションは初めてですか?Sayaka:はい。こういう作り方自体も初めてでした。JUNNA:ざっくりと構成をスタジオで話し合って決めて、土台となるドラムを一旦作ったんです。そこにSayakaちゃんが歌詞、メロディ、リフとかをはめてくれました。Sayaka:サウンドプロデューサーのtatsuoさんのお力も借りながら形にしていきました。──「Salvation」もライブでも盛り上がるでしょうね。メンバー同士の阿吽の呼吸によるスリリングな演奏が繰り広げられるんじゃないでしょうか。Sakura:そう思っていただけて嬉しいです。「このメンバーだったら、これやっても大丈夫そう」というのが曲を作りながらあるんですよ。──「私たちは最強!」という感覚をいつも共有し合っているバンドなのかなと、ライブを観ている時によく感じます。Sayaka:「天下五剣」とかをやってる時は、そういうのがあるかもしれないです。Sakura:そうだね。みんなで無双モードに入るから。──「天下五剣」のMVの再生数がものすごいことになっていますよね。現時点でどれくらいでしたっけ?Sakura:150万くらいだったと思います。あの曲でHAGANEのことを知ってくださった人は、めちゃめちゃ多いです。──YouTubeに寄せられているコメントは、海外のからのものも多いですよね。Sakura:はい。今回のアルバムは英語の曲もあるので、ぜひ聴いていただきたいですね。──凪希さんが作詞した「Heart Scream」ですね。凪希:作詞も頑張りました。Sayaka:凪希ちゃんは、英語がペラペラなので。凪希:「自分の心の内にあるものを叫んだ方が人生は楽しいよ」というメッセージを込めています。わかりやすい単語しか使ってないので、覚えやすいと思います。Sakura:英語で歌詞を書いて歌えるのも凪希ちゃんの強みです。いつか海外でもライブをやりたいですね。「なんだ? あの青い女たちは⁉」ってなってほしい(笑)Sayaka:歌がこんなにも上手くて、フロントマンとして輝くことができて、しかも英語も堪能というのが頼もしいですね。凪希:今日はめっちゃ褒められるから、モジモジしちゃう(笑)。──(笑)。インスト曲もライブでどうなるのかが楽しみです。「Top Of The Tower」は、おそらく次のツアーのオープニングSEですよね?Sakura:はい。凪希:去年のツアーの時のSEは「Victoire」で、ステージ袖で聴きながらドキドキしていたんですけど、「Top Of The Tower」はワクワクなSEになりそうです。「早くステージに出たい」ってなると思います。──「Over the fate」は、楽器隊の3人の演奏のかっこよさが炸裂することになるはずです。Sayaka:この曲、メロディがいいんですよ。Sakura:各々の聴かせどころがある曲です。JUNNA:「Over the fate」もそうなんですけど、「ドラムを叩いてみたら楽しいんだろうな」と自分でも思う曲がHAGANEにはたくさんあるんですよね。今回のアルバムはまだリリースされてないですけど、早くも次が楽しみになってます。「自分たちの可能性をもっと広げられるんじゃないか?」と気づくこともできました。Sayaka:バラエティ豊かなので、まだ出会えていない剣士に出会うことにも繋がるアルバムになったらいいですね。凪希:私はHAGANEに加入してちょっとしか経ってないですけど、もう7年くらい活動しているバンドなんですよね。いよいよ200、300人の会場のキャパには収まらないバンドになるんだろうなと、私はこのアルバムが完成して確信するようになりました。お客さんと一緒に歌えるような曲も作れたので、大きなホールとかでのライブも想像し始めています。──ライブに関しては、5月から6月にかけて全国ツアーがありますね。凪希:はい。全国の12ヶ所でライブをすることができるのが本当にありがたいです。身体を壊さないように、全部のライブでしっかりしたクオリティの歌をお届けしたいですね。JUNNA:HAGANEで初めて行く場所がたくさんあるんですよね。「応援してるけど、会場が遠いから今回は行けないです」という声をSNSとかで見ていたので、そういうみなさんにやっと会いに行けるのが嬉しいです。各地のお客さんの顔をしっかりと見て楽しもうと思ってます。Sayaka:約7年活動してきたバンドなので、最近はライブになかなか来られなくなっていたお客さんもたくさんいらっしゃるんです。今回のツアーが「久しぶりにまたHAGANEのライブを観ようかな」と思っていただける機会にもなったらいいですね。ずっと応援してくださっているみなさんに恩返しもしたいです。Sakura:良いツアーにするためには、頭を悩ませるくらいの練習量も必要ですね。それを乗り越えたら楽しい旅行が待ってます(笑)。たくさん食べて、ライブもできるって最高ですよ。思いっきり楽しめるツアーにしたいです。取材・文◎田中 大