¡È½àÍ¥¾¡¡ÉÌ¾Êª±ØÊÛÅÝ»º¤Ø¡¡¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡ÄÈÎÇä¸µ¤¬
¡¡¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ¾Êª±ØÊÛ¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶å½£±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡ÖºùÅç³¥´³¤·ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÀ½Ë¡¡Ö³¥´³¤·¡×¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿µû¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¤ª¤«¤º¤òÉß¤µÍ¤á¤¿±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä¸µ¤Î¡Ö¼ù³Ú¡×¤ÏºàÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹°ú¤¯ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ¶È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶å½£±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡ÖºùÅç³¥´³¤·ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÀ½Ë¡¡Ö³¥´³¤·¡×¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿µû¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¤ª¤«¤º¤òÉß¤µÍ¤á¤¿±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä¸µ¤Î¡Ö¼ù³Ú¡×¤ÏºàÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹°ú¤¯ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ¶È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£