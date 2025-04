こっちのけんとが、6月18日にリリースする初のCD作品『けっかおーらい EP』の全収録曲を発表した。こっちのけんとは 『緑のマルチアーチスト』をキャッチコピーに、楽曲制作や映像制作、デザインなど幅広いアーティストとして活動中。本作EPではアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のオープニングテーマである表題曲のほかに、NHK Eテレの教育番組『The Wakey Show』のためにこっちのけんとが書き下ろしたエンディングテーマ「それもいいね」のセルフカバーや、「けっかおーらい」の英語バージョンである「Kekka Orai(English ver)」、「はいよろこんで - From THE FIRST TAKE」などが収録される。

こっちのけんと『けっかおーらい EP』

2025年6月18日(水)発売

KSCL-3586 ¥2,200(税込)

予約リンク: https://kocchinokento.lnk.to/kekkaorai_ep

「けっかおーらい」配信リンク: https://lnk.to/KekkaOrai_

「それもいいね」 Pre-save, Pre-add URL: https://lnk.to/Kento-Soremoiine_

〈CD〉

01. けっかおーらい

02. それもいいね

03. はいよろこんで - From THE FIRST TAKE

04. Kekka Orai(English ver)

05. けっかおーらい(Anime ver)

06. けっかおーらい (Instrumental)

放送情報

『 G-SHOCK presents THE MOMENT』

TOKYO FM 毎週(金)17時00分〜



『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』

毎週(月)23時00分〜 TOKYO MX・BS日テレ

毎週(月)26時07分〜 読売テレビ



『The Wakey Show 〜ザ・ウェイキー・ショウ』

NHK E テレ

毎週(月)〜(金)あさ7時00分〜/ (再)同日の夕方5時10分〜 ★放送後 1 週間、NHK プラスで見逃し配信予定

関連リンク

◆『The Wakey Show』公式サイト

◆こっちのけんと オフィシャルYouTube

◆こっちのけんと オフィシャルInstagram

◆こっちのけんと オフィシャルX

◆こっちのけんと オフィシャルTikTok

なお、「それもいいね」は5月14日に先行配信されることが決定。本日よりPre-saveおよびPre addが各プラットフォームでスタートしている。さらに同楽曲は、5月9日放送予定のレギュラーラジオ『G-SHOCK presents THE MOMENT』で音源初オンエア予定。こちらのジャケット写真は イラストレーター・肘本ぎゃふんによる描き下ろしで注目が集まっている。