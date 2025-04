アメリカ フロリダ州コーラルスプリングス出身のポップパンクバンド New Found Gloryが、新たにPure Noise Recordsと契約し、ニューシングル「100%」をリリースした。

(関連:藤井 風はなぜ海外フェスで求められる? バイラルヒットやツアーで着実に積み重ねてきた“足掛かり”)

本楽曲は、同レーベルとの新たな門出を祝ったタイムレスなポップパンクソングに。また、バンドは本楽曲について「ファンや辛い時期にある人々を励ますための曲です」としており、「この曲にはすごく興奮しています。そしてギターリフにも!ニュー・ファウンド・グローリーの強みであり、僕たちらしさが真ん中に戻ったのが、とても嬉しいです」とコメントしている。

なお、New Found Gloryは、5月からイギリスとヨーロッパ各地で開催される『スラム・ダンク・ミュージック・フェスティバル』に参加。その後、THE OFFSPRINGの『SUPERCHARGED: Worldwide in ‘25』の北米ツアーにJimmy Eat Worldらと帯同する。

・New Found Glory コメント 「100%」について

何があろうと人生には予期せぬ困難がつきまとうもの。それは避けられないこと。運良く準備できることもあれば、突然やってくることも。そんな時こそ、僕たちは困難に真正面から立ち向かい、立ち上がる選択ができるのです。そこを抜け出す方法を見出し、苦境を他者と分かち合い、周囲の人々の成長にも役立ちます。あるいは逆に、被害者意識に苛まれ、世の中のせいにし、立ち止まっていることもできますが、僕はお薦めしません

“100%”は、ファンや辛い時期にある人々を励ますための曲です。それが何であれ自分の100%を発揮すること。NFG(ニュー・ファウンド・グローリー)にとって、常に音楽は僕たちのはけ口でした。それが自分たちのポジティブな逃避なのです。例えばこの曲の歌詞に“These songs aren’t for awards it’s how we take a breath”(これらの曲は賞を取るためではなく、僕たちが息をするため)とあるのは、僕たちのファンが常に共鳴し、繋がりを築いてきた感情だと思います。この曲にはすごく興奮しています。そしてギターリフにも!ニュー・ファウンド・グローリーの強みであり、僕たちらしさが真ん中に戻ったのが、とても嬉しいです

(文=リアルサウンド編集部)