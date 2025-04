TOMORROW X TOGETHER「Rise」カバーチャレンジが話題に！竹中雄大（Novelbright）らがカバー映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「親愛なるTOMORROW X TOGETHERの新曲を歌わさせていただきました」(竹中雄大)

TOMORROW X TOGETHERが4月7日にリリースした新曲「Rise」のカバーチャレンジ企画が注目を集めている。

4月27日に「‘Rise’ Cover Challenge」と題して、Novelbrightのボーカル竹中雄大、シンガーソングライターの『ユイカ』、LET ME KNOWのボーカルMattyが、それぞれSNSを通じて「Rise」のカバー映像を公開した。

2024年に開催された「SUPERPOP」でTOMORROW X TOGETHERと共演したNovelbrightの竹中雄大は、「親愛なるTOMORROW X TOGETHERの新曲を歌わさせていただきました」とパワフルで力強い歌唱映像を公開。

昨年、BEOMGYUが「好きだから。」のカバー映像を公開し話題となった『ユイカ』は、「原曲とはひと味違う『ユイカ』らしいアコースティックアレンジに挑戦してみました!」と、アコースティックバージョンの「Rise」を披露した。

また、2024年のツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』大阪公演でTAEHYUNが「偽愛とハイボール」をカバーしたLET ME KNOWのMattyは、アコースティックで心地良いフリーテンポで歌うモノクロ映像を公開。

それぞれのアーティストの個性が光る三者三様のカバー映像は、公開されるやいなや「『Rise』のまた新しい魅力を感じられる」「雰囲気の違う『Rise』もとても素敵」と大きな話題になっている。

4月7日にリリースされた「Rise」は、SPYAIRのメンバーUZとMOMIKENによる書き下ろしで、TOMORROW X TOGETHERを象徴するような美しいストリングスの旋律と、疾走感のあるロックサウンドが魅力的な曲。

なお、6月中旬には「‘Rise’ Cover Challenge」の第2弾が予定されている。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rise」

2025.05.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Love Language」

