timelesz、ENHYPEN、HANAら出演！『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN』ABEMAにて独占無料生中継
■さらに、aespa、NCT WISH、NiziU、&TEAM、THE RAMPAGE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、SKY-HIらが集結する、夢の授賞式！
5月28日と29日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催となる『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』（以下『ASEA 2025』）が、ABEMAにて字幕付き・独占無料生中継されることが決定した。
『ASEA 2025』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽でひとつになる夢の授賞式。2024年に初開催された。2回目となる今回も、豪華なアーティストが勢揃いする。
初日の5月28日には、『timelesz project -AUDITION-』を通じて2月に新メンバー5名が加入し、8人組の新体制での初ツアーを控えているtimeleszや、2025年にデビューしたばかりのHearts2HeartsやKiiiKiiiといったフレッシュな顔ぶれから、aespa、ENHYPEN、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、Xdinary Heroesら世界でも人気を誇るグループが出演。THE BOYZのジュヨンとIVEのレイがMCを務め、チャン・グンソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。
2日目の5月29日には、BMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ、HANAや、2024年に2ndフルアルバム『2 (Two)』のタイトル曲「Super Lady」で韓国内外音楽チャートの首位を席巻し、3度目のワールドツアーも成功させている(G)I-DLE、そしてボーイズグループの&TEAM、n.SSign、NouerA、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ガールズグループの新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、BADVILLAINといった今をときめくアーティスト勢、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソクらソロアーティストや俳優も登場。
2日目のMCには、俳優のキム・ヘユン、MONSTA Xのヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンが就任。大ヒットドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した、ビョン・ウソクとキム・ヘユンがステージ上で再会となるのかにも注目が集まっている。
アジアを代表する豪華なアーティストや俳優が集う夢の授賞式を、ぜひチェックしよう。
■『ASEA 2024』の無料配信がスタート！『ASEA 2025』登場アーティストが出演する関連番組も要チェック
2024年に開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』の無料配信が4月30日よりスタート。こちらでは、Stray Kids、JO1、INI、TOMORROW X TOGETHER、Creepy Nutsら豪華アーティストのステージが楽しめる。
さらに、『ASEA 2025』に出演するアーティストや俳優の出演作品も多数配信中。(G)I-DLEのミンニが出演する、韓国放送局JTBCの人気バラエティ『知ってるお兄さん』のスピンオフ番組『知ってる外高』や、ENHYPENが誕生した、BTSらが所属するBig HitとCJ ENMによる超大型プロジェクト『I-LAND』は、国内独占配信中となっている。ぜひこちらもチェックしよう。
番組情報
ABEMA『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』
05/28（水）17:30～
05/29（木）17:30～
※ABEMA独占無料生中継
出演アーティスト：
■05/28（水）aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz、Xdinary Heroes、チャン・グンソク
MC：ジュヨン（THE BOYZ）、レイ（IVE）
■05/29（木）(G)I-DLE、&TEAM、BADVILLAIN、HANA、n.SSign、NouerA、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソク
MC：キム・ヘユン、ヒョンウォン（MONSTA X）、ヨンフン（THE BOYZ）
(C)2025ASEA組織委員会
05/28（水）
K WORLD チャンネル放送
https://abema.tv/channels/k-world/slots/EdF2YBf75eGMRR
ABEMA SPECIAL2 チャンネル放送
https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DqmwstfCo7ywN7
05/29（木）
K WORLD チャンネル放送
https://abema.tv/channels/k-world/slots/EdF2WxYuwCPb99
ABEMA SPECIAL2 チャンネル放送
https://abema.tv/channels/special-plus/slots/EdF2Wxjt8ppDkj
『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』
トップページ
https://abema.tv/video/title/733-1
本編映像
https://abema.tv/video/episode/733-1_s1_p1
『知ってる外高』
トップページ
https://abema.tv/video/title/367-11
予告映像
https://abema.tv/video/episode/367-11_s1_p1000
『I-LAND』
トップページ
https://abema.tv/video/title/458-6
第1話（無料）
https://abema.tv/video/episode/458-6_s1_p1
『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』公式サイト
https://www.asea.kr/ja