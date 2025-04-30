¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª2¿Í¤Î¶¦±é!!¡×¼Â¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÇÁêÊý¤È¶¦±é2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡×
¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤Ëà¾Ð·âá¥Ô¥ó·Ý¿ÍÌò¤Ç½Ð±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î°òÀöºä·¸Ä¹(57)=ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÇÐÍ¥¤È¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¥¢¥óÌî¡¹µÜ¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó·Ý¿ÍÌò¤Ç½Ð±éÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°æ¥Î¸¶²÷É§¤ä±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¢¿á±ÛËþ¡¢¿¼ÀîËã°á¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÅÄ¸ý¹ÀÀµ(57)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·àÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë·º»ö¤Î¥¥ã¥é¡¢¤Û¤Ü¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤Î¥¥ã¥é¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤ÈÂ³¤±¡¢·àÃæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¥ã¥é¤Î°áÁõ¤ÇÅÄ¸ý¤È¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª2¿Í¤Î¶¦±é¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ï1989Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£Æ±´ü¤Ë¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×(Åö»þ¤Ï¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£)¤¬¤¤¤ë¡£93Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢1·î¤ËÅìµþ¡¢2·î¤ËÊ¡²¬¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£