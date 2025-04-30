Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåà¥¯¥é¤µ¤óá¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
Éã¤Ï¥Ò¥²¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬à¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÁÏÀß4¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡Ö1Æü¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¸å¤í¤ËÂ«¤Í¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ï¶À±Û¤·¤Î¥é¥¤¥È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸å¸÷¤¬¤µ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¤¹¡£Èþ¤ÎÃ£¿Í¡×¡ÖÌÀÆü¹á¤µ¤ó¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤Ã¤Á¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤È´¬¤È±¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬
¡¡SNS¤ÎÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡£ÁÒ»ý¤Ï2007Ç¯¤ËAKB48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢15Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£Éã¤Ï¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢à¥¯¥é¤µ¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µÅê¼ê¤ÎÁÒ»ýÌÀ¤µ¤ó¡£