¿·³ã»ÔÌò½ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

30Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¡¢¿·³ã»Ô¤ÎµµÅÄÀ¾¾®³Ø¹»¤Çµë¿©¤ÎÃæ¤«¤é°ÛÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿·³ã»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸1¿Í¤¬µë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÎÃæ¤Ë5¥ß¥ê¤Û¤É¤ÎºÙÄ¹¤¤¶âÂ°ÊÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î³Øµé¤Ï¤´¤Ï¤ó¤ÎµÊ¿©¤òÃæ»ß¡£

È¯¸«¤·¤¿»ùÆ¸¤ò´Þ¤á·ò¹¯Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µë¿©¤ÏµµÅÄ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤ÎÇÛÁ÷¤Ç¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¶âÂ°ÊÒ¤¬µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Î¿æÈÓÍÒ¤«¤é¤Ç¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸åÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£