ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤Ê¤¼¤«¥»¥Ô¥¢¿§¤Ë¡Ä¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶·ã¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê45¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤Ï¡ÖÁêÉð¼Óµ¨¤µ¤ó¤È¡ª¤´¤Ï¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÁêÉð¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÏÀîÂ¼¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥³¥¤¥ë¤ÎÍýÏÀ¤ÎÏÃ¤È¥³¥ó¡¦¥æ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ç¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Î·ÈÂÓ¤Ç»£¤ë¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¼¤«¥»¥Ô¥¢¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¤È¤º¤Ã¤È¼Óµ¨¤µ¤ó¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÁêÉð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµîÇ¯¤ÎÇñ¤Þ¤ê¥í¥±¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÎ¹¥í¥±¡×¡Ö2Æü´Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤´¤Ï¤óÈþÌ£¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀîÂ¼¤µ¤óÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤ªÆó¿Í²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£