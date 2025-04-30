¥Õ¥¸¡¡Ìó260²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º·×¾å¡¡·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¡¡3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(FMH)¤Ï30Æü¡¢ÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾åµÚ¤Ó·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢ÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾å¡¢·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡FMH¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¸ÇÄê»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ÇÄê»ñ»º¤Î¸ºÂ»¤Ë·¸¤ë²ñ·×´ð½à¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾Íè¤Î²ó¼ý²ÄÇ½À¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¡£2025Ç¯3·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ç·×Ìó260²¯±ß¤Î¸ºÂ»Â»¼º¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö´ü¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î²ó¼ý²ÄÇ½À¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¡£·ë²Ì¡¢·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¤È¤·¤ÆÌó60²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£