¡Ö¹Ã¹â¤¯¸À¤Ã¤Æ¼¸¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×Ä®Ä¹¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¡¡²ÝÄ¹¤¬»àË´¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ¤òÀßÃÖ¤Ø¡¡
º´²ì¸©µÈÌî¥öÎ¤Ä®¤ÇµîÇ¯¡¢Åö»þ¡¢Ä®¤Î²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Ä®Ä¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤ÎµÄ²ñ¤Ï30Æü¡¢Ä®Ä¹¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌî¥öÎ¤Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯4·î¡¢Ä®¤ÎºâÀ¯¶¨Æ¯²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤ÆµÙ¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÅì·ò¸ãÄ®Ä¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä®¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®µÄ²ñ¤Ï30Æü¡¢Ä®Ì±¤«¤é¿¿ÁêµæÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä®¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤Î´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ª¤è¤½236Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñ½ªÎ»¸å¡¢°ËÅìÄ®Ä¹¤Ï²þ¤á¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÈÌî¥öÎ¤Ä®¡¦°ËÅì·ò¸ãÄ®Ä¹
¡Ö»ä¤Ï²ñµÄ¤ÎÃæ¤Î°ìÏ¢¤Î¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Ë¹Ã¹â¤¯¸À¤Ã¤Æ¼¸¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿3¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°ËÅìÄ®Ä¹¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£