こっちのけんとが、6月18日にリリースする自身初のCD作品『けっかおーらいEP』の全収録曲を公開した。

今作にはアニメ『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』(TOKYO MX、読売テレビほか)のオープニングテーマである表題曲「けっかおーらい」のほか、新教育番組『The Wakey Show』(NHK Eテレ)へ書き下ろされたエンディングテーマ「それもいいね」のセルフカバー、「けっかおーらい」の英語バージョン「Kekka Orai(English ver」に加え、「はいよろこんで - From THE FIRST TAKE」が収録される。

また、「それもいいね」は5月14日に先行配信されることが決定。本日よりPre-save/Pre-addが各プラットフォームにてスタートしている。さらに同楽曲は、5月9日放送予定のレギュラーラジオ『G-SHOCK presents THE MOMENT』(TOKYO FM)にて音源初オンエア予定。同楽曲のジャケット写真は、イラストレーターの肘本ぎゃふんが描き下ろしている。

(文=リアルサウンド編集部)