こっちのけんと、自身初CD作品『けっかおーらい EP』全収録曲が解禁

■こっちのけんと、NHK Eテレ新番組テーマソング「それもいいね」の先行配信も決定!

こっちのけんとが6月18日にリリースする初のCD作品『けっかおーらい EP』より、全収録曲が解禁された。

こっちのけんとは 「緑のマルチアーチスト」をキャッチコピーに、楽曲制作や映像制作、デザインなど幅広いアーティストとして活動中。2024年5月27日にリリースした6thシングル「はいよろこんで」は、SNSを含む総再生回数が170億回を突破。ストリーミング再生回数は2.4億回を突破し、MV再生回数も1.6億回を超えている。日本のみならず海外チャートでも1位を獲得するなど、大きな注目を浴びるなか、2024年12月『第66回 輝く!日本レコード大賞』最優秀新人賞受賞および『第75回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たしたことでも話題を呼んだ。

『けっかおーらい EP』には、アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のオープニングテーマである表題曲の他に、NHK Eテレの教育番組『The Wakey Show』のためにこっちのけんとが書き下ろしたエンディングテーマ「それもいいね」のセルフカバーや、「けっかおーらい」の英語バージョンである「Kekka Orai(English ver)」、「はいよろこんで-From THE FIRST TAKE」が収録される。

なお、「それもいいね」は5月14日に先行配信されることが決定。さらに同楽曲は、5月9日放送予定のレギュラーラジオ『G-SHOCK presents THE MOMENT』で音源初解禁予定。こちらのジャケット写真は、イラストレーター・肘本ぎゃふんが描き下ろした。

リリース情報

2025.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「けっかおーらい」

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「それもいいね」

2025.06.18 ON SALE

EP『けっかおーらい EP』

<収録曲>

01. けっかおーらい

02. それもいいね

03. はいよろこんで-From THE FIRST TAKE

04. Kekka Orai(English ver)

05. けっかおーらい(Anime ver)

06. けっかおーらい (Instrumental)



番組情報

TOKYO FM『G-SHOCK presents THE MOMENT』

05/09(金)17:00~

※「それもいいね」初解禁予定

