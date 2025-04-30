¶ÐÌ³ÃæÅð»£¤ÇÀéÍÕ¸©¿¦°÷Ää¿¦¡¡²áµî¤Ë¤âÅð»£¤Ç½èÊ¬Îò
¡¡ÀéÍÕ¸©¤Ï30Æü¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¼¹Ì³¼¼Æâ¤Ç½÷À¿¦°÷¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÅÚÀ°È÷Éô½ÐÀèµ¡´Ø¤ÎÉû¼ç´´µé¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡Ê53¡Ë¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥ê¥ë¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿¦°÷¤Ï²áµî¤Ë¤âÅð»£¤Ç¤Î½èÊ¬Îò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¿Í»ö²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯4·î24Æü¤ËÅð»£¤·¡¢Æ±5·î¤Ë½÷À¤¬Èï³²¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¸©·Ù¤¬ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀéÍÕÃÏ¸¡¤¬º£Ç¯3·î18Æü¤Ëµ¯ÁÊÍ±Í½¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï19Ç¯¤Ë¤âÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯¤ËÄä¿¦3¥«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£